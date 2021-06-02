«Это бонус»: Ольга Бузова показала весь свой райдер

Москва, 2 июня. Экс-ведущая «Дома-2» и певица Ольга Бузова показала подписчикам, что входит в список требований организаторам выступлений.

Такая необходимость возникла после скандального выступления звезды в Волгограде. Тогда поклонники заподозрили Бузову в распитии алкогольных напитков за кулисами.

«Показываю вам свой ультрадорогой, уникальный райдер, чтобы ни у кого не возникало вопросов», — заявила артистка в сторис на своей странице в Instagram.

Судя по видео, на столе звезды лежат несколько видов нарезки колбасы, фрукты, овощи, конфеты, несколько упаковок с нарезкой сыра, хлеб и хлебцы. Показывая маленькую коробочку физалиса, Бузова отметила, что «это бонус».

«Мед обязательно, листья салата, тапки … и полотенце. Вот мой райдер! Ну влажные салфетки еще просим», — сообщила артистка.

Днем ранее Бузова подверглась жесткой критике. Артистка перед этим в соцсети сообщила, что у нее появилась новая работа. По словам Бузовой, она станет арбитром на чемпионате Европы по футболу. Новость вызвала бурю ироничных комментариев под постом. Многие посчитали, что таким способом певица сможет отыграться после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Не удержался от саркастических замечаний и спортивного комментатора Дмитрия Губерниев. Журналист отметил, что мировому футбольному сообществу не хватало такого профессионального арбитра, как звезда «Дома-2».