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Шнуров занялся раскруткой группы с женским вокалом
02:20
Общество
Учащиеся казанской гимназии №175 получили медали за храбрость
02:19
Экономика
Минприроды РФ: предпосылок для подорожания товаров из пластика нет
02:11
Общество
Германия не дала российской авиакомпании S7 разрешение на прибытие в страну
02:04
Общество
Несколько штаммов коронавируса вызывают особую обеспокоенность у ВОЗ
02:00
Общество
Все было хаотично, грязно: в Крыму сравнили начало турсезона при Украине и России
01:54
Политика
NYT: Трамп надеется вернуться к власти летом 2021 года
01:46
Шоу-бизнес
«Это бонус»: Ольга Бузова показала весь свой райдер
01:40
Происшествия
Один человек погиб в результате стрельбы на пожарной станции в Калифорнии
01:40
Общество
Петербургский международный экономический форум стартует 2 июня
01:37
Общество
Юристы обнаружили в тексте бельгийского закона рецепт блюда из спаржи
01:29
Спорт
Определилось время начала матча 1/4 финала ЧМ по хоккею между РФ и Канадой
01:11
Политика
Австрийский дипломат Гершнер отметил пользу «СП-2» для европейских стран
01:09
Общество
Кардиолог Кашталап раскрыл секреты питания для снижения риска развития инсульта
01:01
Происшествия
Избитая жительница Смоленска до утра пролежала на асфальте без сознания
01:00
Общество
Власти Крыма рассказали, как намерены взыскать с Украины 1,5 трлн рублей за блокаду
00:58
Общество
Петербургским школьникам рассказали об опасных последствиях «зацепинга»
00:55
Общество
Уролог Захарченко назвал единственный минус арбузов
00:51
Наука
SpaceX опубликовала план полета CRS-22 к МКС
00:45
Политика
Акции протеста в Чили закончились стычками с полицией
Все новости

«Это бонус»: Ольга Бузова показала весь свой райдер

Шоу-бизнес
«Это бонус»: Ольга Бузова показала весь свой райдер
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 2 июня. Экс-ведущая «Дома-2» и певица Ольга Бузова показала подписчикам, что входит в список требований организаторам выступлений.

Такая необходимость возникла после скандального выступления звезды в Волгограде. Тогда поклонники заподозрили Бузову в распитии алкогольных напитков за кулисами.

«Показываю вам свой ультрадорогой, уникальный райдер, чтобы ни у кого не возникало вопросов», — заявила артистка в сторис на своей странице в Instagram.

Судя по видео, на столе звезды лежат несколько видов нарезки колбасы, фрукты, овощи, конфеты, несколько упаковок с нарезкой сыра, хлеб и хлебцы. Показывая маленькую коробочку физалиса, Бузова отметила, что «это бонус».

«Мед обязательно, листья салата, тапки … и полотенце. Вот мой райдер! Ну влажные салфетки еще просим», — сообщила артистка.

Днем ранее Бузова подверглась жесткой критике. Артистка перед этим в соцсети сообщила, что у нее появилась новая работа. По словам Бузовой, она станет арбитром на чемпионате Европы по футболу. Новость вызвала бурю ироничных комментариев под постом. Многие посчитали, что таким способом певица сможет отыграться после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Не удержался от саркастических замечаний и спортивного комментатора Дмитрия Губерниев. Журналист отметил, что мировому футбольному сообществу не хватало такого профессионального арбитра, как звезда «Дома-2».

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бузова райдер
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