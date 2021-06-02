NYT: Трамп надеется вернуться к власти летом 2021 года

Вашингтон, 2 июня. Экс-президент США Дональд Трамп рассчитывает «восстановиться» на посту главы государства до конца августа текущего года. Об этом заявила журналистка NYT Мэгги Хаберман.

Хаберман является известной в США журналисткой и обладательницей Пулитцеровской премии за освещение Белого дома при Трампе. Репортеру New York Times принадлежит несколько расследований громких историй, связанных с бывшим президентом.

По словам Хаберман, Трамп надеется, что его сторонники помогут ему в восстановлении его в должности главы государства. Для этого они используют «неопровержимые» доказательства фальсификации выборов.

Трамп ранее в очередной раз раскритиковал политику нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Он считает, что действия его преемника разрушительно влияют на США.