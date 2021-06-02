Юристы обнаружили в тексте бельгийского закона рецепт блюда из спаржи

Брюссель, 2 июня. Текст закона о ценах на лекарства, опубликованный на сайте бельгийского министерства юстиции, содержал рецепт блюда из спаржи. Это заметили местные юристы.

Подобная ошибка, по мнению бельгийских адвокатов, еще ни разу не фигурировала в официальных текстах. Обнаружили ее совершенно случайно.

«Это довольно тревожно, что такие ошибки могут появляться на официальном сайте правительства», — подчеркнул один из адвокатов.

Такая версия текста закона юридической силы, как отметили юристы, не имеет. При этом на нее могут ссылаться граждане страны. Чтобы этого не произошло, рецепт блюда из спаржи был удален с сайта министерства юстиции.

Медики ранее рассказали о полезных свойствах спаржи. Это растение способно снижать риск развития диабета второго типа.