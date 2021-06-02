Один человек погиб в результате стрельбы на пожарной станции в Калифорнии

Санта-Кларита, 2 июня. Стрельба началась на пожарной станции FS81 в городе Санта-Кларита в американском штате Калифорния. В результате происшествия погиб один из сотрудников части.

Одного пострадавшего транспортировали в больницу на вертолете. Стрелок скрылся с места происшествия, его поисками занимается полиция, передает Daily Mail.

Согласно одной из версий, нападение мог совершить один из сотрудников пожарной станции. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

За минувшие выходные в США в результате перестрелок погибли 12 человек, свыше 20 пострадали. Один из наиболее громких случаев произошел в Майами, где трое злоумышленников открыли огонь по толпе, пришедшей на концерт.