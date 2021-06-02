Определилось время начала матча 1/4 финала ЧМ по хоккею между РФ и Канадой

Рига, 2 июня. Заключительные встречи группового этапа чемпионата мира по хоккею прошли 1 июня. Россия в четвертьфинале сыграет со сборной Канады.

Матч запланирован на 3 июня. Он начнется в 20:15 по московскому времени, передает RT. Параллельно будет проходить встреча между финнами и чехами. В 16:15 путевку в полуфинал мирового первенства разыграют еще две пары: США — Словакия и Швейцария — Германия.

Из группы А в плей-офф, помимо российской сборной, вышли команды Швейцарии, Чехии и Словакии. В группе B сильнейшими оказались США, Финляндия и Германия.

В последнем матче группового этапа россияне разгромили сборную Белоруссии. Итоговый счет встречи — 6:0.