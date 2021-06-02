Австрийский дипломат Гершнер отметил пользу «СП-2» для европейских стран

Санкт-Петербург, 2 июня. Трубопровод «Северный поток 2» позволит обеспечить недорогие и безопасные поставки природного газа в европейские страны. Об этом заявил австрийский дипломат Роберт Гершнер.

Трубопровод «Северный поток 2» также обеспечит рост европейских потребностей в импорте газа в ближайшие годы. Советник посольства Австрии Роберт Гершнер возглавляет делегацию дипломатического представительства на Петербургском международном экономическом форуме, пишет RT.

Дипломат отметил важность российского газопровода для безопасных и удобных поставок. По его словам, проект трубопровода создан не для того, чтобы разрушить существующую инфраструктуру логистики газа.

Ранее представители республиканской партии США в Конгрессе выступили за возвращение санкций против «СП-2». Об этом говорится в сообщении, которое распространила пресс-служба политической силы.