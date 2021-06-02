Кардиолог Кашталап раскрыл секреты питания для снижения риска развития инсульта

Москва, 2 июня. Средиземноморская диета поможет снизить риск развития инсультного заболевания. Секреты для поддержания здоровья организма раскрыл врач-кардиолог Василий Кашталап.

Средиземноморская диета включает в себя частое употребление оливкового масла, а также овощей, фруктов, орехов, мяса и рыбы. Данный вариант диеты поможет значительно улучшить обмен веществ и нормализовать артериальное давление, передает RT.

Есть еще одна диета, которая поспособствует улучшению здоровья человека – DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension). Меню включает в себя овощи, пресные фрукты, цельнозерновые продукты питания, нежирные молочные продукты, семечки и орехи. Данная система поможет человеку замедлить развитие такой болезни, как атеросклероз, считает Кашталап.

Ранее доктор Александр Мясников перечислил предрасположенные к инсульту категории людей. По его словам, нередко в зоне риска оказываются молодые люди из-за неправильного питания и образа жизни.