Избитая жительница Смоленска до утра пролежала на асфальте без сознания

Смоленск, 2 июня. Юная жительница Смоленска подверглась нападению со стороны неадекватного мужчины. От полученных ударов девушка потеряла сознание и пролежала на асфальте до утра.

Об избиении девушки сообщили в соцсетях. Нападение произошло на улице Нормандия-Неман. Камеры во дворе запечатлели происшествие.

Судя по кадрам, злоумышленник сначала со всей силы ударил девушку кулаком по лицу. Затем он оттолкнул ее за угол дома и там продолжал избивать ногами.

В пресс-службе управления МВД по Смоленской области прокомментировали этот инцидент. Подозреваемый в избиении, как отметили правоохранители, задержан. Его заключили под стражу.

Похожий случай недавно произошел в Петербурге. Там хулиган избил посетительницу ночного клуба.