Уролог Захарченко назвал единственный минус арбузов

Москва, 2 июня. Арбузы рекомендованы для употребления почти всем. Есть их не стоит только страдающим от отеков, заявил уролог Николай Захарченко.

Употребление арбузов в пищу, по словам врача, в определенной степени помогает очищению почек. Эти ягоды почти полностью состоят из воды и обладают мочегонным эффектом.

«Если у человека есть песок в почках или камни, это будет способствовать отхождению как песка, так и камней. Здесь нужно учитывать, что наибольшей пользой обладают темные арбузы, а не раннеспелые», — подчеркнул Захарченко в беседе с телеканалом «360».

Единственный минус арбузов заключается в способности негативно влиять на самочувствие людей, страдающих от отеков. Им лучше воздержаться от употребления этих ягод, добавил уролог.

Глава «Садоводов России» Андрей Туманов ранее призвал россиян не бояться покупать арбузы в мае. В это время их привозят в РФ из Ирана. От отечественных по вкусу они мало чем отличаются.