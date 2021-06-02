SpaceX опубликовала план полета CRS-22 к МКС

Вашингтон, 2 июня. Грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX отправится к МКС 3 июня. Об этом на своем сайте сообщает NASA.

Запуск состоится в 20:29 по Москве со стартовой площадки в Космическом центре Кеннеди в американском штате Флорида. Аппарат будет доставлен на орбиту ракетой-носителем SpaceX Falcon 9.

Известно, что общая масса полезного груза превышает три тонны. Корабль доставит научное оборудование, материалы и экипировку для экипажа. Кроме того, на МКС прилетят новые солнечные батареи.

Ранее «Конструкторское бюро «Южное» имени М.К. Янгеля» из Украины заключило контракт на вывод на орбиту спутника зондирования Земли «Сич 2-30 (2-1)» с нидерландской компанией ISILaunch. Отмечается, что запуск произведут с площадки корпорации SpaceX.