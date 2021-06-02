Акции протеста в Чили закончились стычками с полицией

Вальпараисо, 2 июня. Акции протеста переросли в столкновения с полицией во время последнего обращения президента Чили Себастьяна Пиньеры в здании Национального Конгресса в Вальпараисо.

Полиция использовала водометы и газ, чтобы остановить марш, который до сих пор был мирным. Как сообщает Observador, во вторник днем протестующие вышли на площадь Анибал Пинто в городе Вальпараисо, готовясь к выступлению главы государства в Национальном Конгрессе. Митингующие начали продвигаться к конгрессу по авеню Педро Монтт с транспарантами, флагами и лозунгами с требованием освободить политических заключенных после народного восстания 2019 года.

Однако в непосредственной близости от здания парламента дорогу им преградили полицейские ограждения. Для прекращения беспорядков силовики использовали водометы и слезоточивый газ.

По данным информагентства, митингующие разделились на две группы. Несколько человек задержаны, есть пострадавшие от слезоточивого газа.

Как сообщал ранее ФАН, на прошлой неделе требования освобождения заключенных времен массовых волнений 2019 года, многие из которых являются несовершеннолетними, значительно усилились. Комиссия по безопасности Сената 25 мая одобрила законопроект, который предполагает всеобщую амнистию этих заключенных. Однако Правительство Чили решительно выступает против этой инициативы.

В результате беспорядков 2019 года и последовавших судебных процессов, сотни людей получили длительные сроки тюремного заключения. Многие чилийцы не согласны с приговорами и сомневаются в объективности судебных процессов.