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02 июня 01:03
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новостей
01:01
Происшествия
Избитая жительница Смоленска до утра пролежала на асфальте без сознания
01:00
Общество
Власти Крыма рассказали, как намерены взыскать с Украины 1,5 трлн рублей за блокаду
00:58
Общество
Петербургским школьникам рассказали об опасных последствиях «зацепинга»
00:55
Общество
Уролог Захарченко назвал единственный минус арбузов
00:51
Наука
SpaceX опубликовала план полета CRS-22 к МКС
00:45
Политика
Акции протеста в Чили закончились стычками с полицией
00:42
Наука
Ученые в России разработали имплант для возвращения зрения слепым людям
00:33
Общество
Аукционный дом Sotheby’s выставил на торги старейший в мире NFT-токен
00:21
Спорт
Голкипер «Краснодара» Сафонов не пропустил в дебютном матче за сборную РФ
00:05
Спорт
Поляки попытались освистать российский гимн перед началом товарищеского матча
00:02
Экономика
Экономист объяснил причину дефицита работников ресторанной сферы
23:57
Происшествия
Жители Владикавказа устроили стрельбу из-за девушки в центре города
23:43
Общество
Из-за отношения WBO к Украине терпению Усика пришел конец
23:42
Спорт
Сборные России и Польши сыграли вничью в товарищеском матче
23:41
Политика
Украинские политики не умеют «держать лицо» в кризисных ситуациях
23:38
Общество
Оксана Федорова рассказала об особой помощи детям с ДЦП
23:36
Политика
Публицист Стариков назвал условие для признания Крыма Западом
23:31
Общество
Иммунолог опроверг слухи о передаче коронавируса от комара к человеку
23:30
Общество
Жители Днепропетровской области решили восстановить СССР
23:25
Экономика
Эксперт указал на косвенную поддержку Киевом «Северного потока — 2»
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Акции протеста в Чили закончились стычками с полицией

Политика
Акции протеста в Чили закончились стычками с полицией
Pr Scr observador.cl

Вальпараисо, 2 июня. Акции протеста переросли в столкновения с полицией во время последнего обращения президента Чили Себастьяна Пиньеры в здании Национального Конгресса в Вальпараисо.

Полиция использовала водометы и газ, чтобы остановить марш, который до сих пор был мирным. Как сообщает Observador, во вторник днем протестующие вышли на площадь Анибал Пинто в городе Вальпараисо, готовясь к выступлению главы государства в Национальном Конгрессе. Митингующие начали продвигаться к конгрессу по авеню Педро Монтт с транспарантами, флагами и лозунгами с требованием освободить политических заключенных после народного восстания 2019 года.

Однако в непосредственной близости от здания парламента дорогу им преградили полицейские ограждения. Для прекращения беспорядков силовики использовали водометы и слезоточивый газ.

По данным информагентства, митингующие разделились на две группы. Несколько человек задержаны, есть пострадавшие от слезоточивого газа.

Как сообщал ранее ФАН, на прошлой неделе требования освобождения заключенных времен массовых волнений 2019 года, многие из которых являются несовершеннолетними, значительно усилились. Комиссия по безопасности Сената 25 мая одобрила законопроект, который предполагает всеобщую амнистию этих заключенных. Однако Правительство Чили решительно выступает против этой инициативы.

В результате беспорядков 2019 года и последовавших судебных процессов, сотни людей получили длительные сроки тюремного заключения. Многие чилийцы не согласны с приговорами и сомневаются в объективности судебных процессов.

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столкновения чили акции протеста
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