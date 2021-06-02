Ученые в России разработали имплант для возвращения зрения слепым людям

Москва, 2 июня. Разработанный в России имплант для головного мозга позволит многим слепым людям вернуть зрение. Технология в настоящее время проходит испытание на грызунах.

Система «искусственного зрения», по словам российских ученых, состоит из внутренней и внешней части. Речь идет об интегрируемом в головной мозг импланте, а также о камере и микрокомпьютере, преобразовывающем видеоизображение в сигналы для мозга.

Имплант, по данным «Известий», предназначен для полностью потерявших зрение, но имеющих зрительный опыт. Мозг при этом не должен быть поврежден. Слепые пациенты, по мнению разработчиков, смогут отличать свет от тьмы и видеть силуэты. Когда разработка поступит в производство, пока не известно.

Нейробиологи из Университета Базеля недавно частично восстановили зрение мужчине, который 40 лет оставался слепым. Сделать это им удалось с помощью оптогенетической терапии.