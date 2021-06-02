Аукционный дом Sotheby’s выставил на торги старейший в мире NFT-токен

Лондон, 2 июня. «Сотбис» устроит распродажу невзаимозаменяемых токенов (NFT), среди которых будет старейший в мире NFT — геометрическая анимация «Quantum» цифрового художника Кевина МакКоя.

Торги называются Natively Digital: Curated NFT Sale. Пройдут они с третьего по 10 июня. Всего участвуют 27 лотов, в том числе NFT-токен из коллекции CryptoPunk.

Как написано на сайте «Сотбис», цифровой купон был создан 2 мая 2014 года. В описании к лоту аукционный дом сравнивает его с картинами Пикассо, Малевича и Дюшана, которые также открывали новые направления в искусстве — например, кубизм или абстракцию.

Ранее копию гоночного болида Tyrrell P34 выставили на торги аукционного дома Sotheby’s. Авто воссоздано британской компанией CGA Race Engineering, которая занимается изготовлением исторических машин по оригинальным чертежам.