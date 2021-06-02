Голкипер «Краснодара» Сафонов не пропустил в дебютном матче за сборную РФ

Вроцлав, 2 июня. Матч между командами России и Польши стал дебютным для голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова. Ему еще не приходилось защищать ворота основной сборной РФ.

На поле Сафонов вышел на 63-й минуте. В это время счет на табло был 1:1. Голкипер сменил в воротах Антона Шунина и не позволил соперникам забить еще один гол.

Игрок «Краснодара», по данным RT, ранее выступал за молодежные и юниорские сборные страны различных возрастов. В общей сложности он провел 37 матчей, защищая цвета России.

Российские футболисты сыграли с поляками вничью. Счет в поединке открыла сборная Польши после удачного удара в створ Якуба Шверчка. В составе россиян забитым голом отличился Вячеслав Караваев.