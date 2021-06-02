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Власти Крыма рассказали, как намерены взыскать с Украины 1,5 трлн рублей за блокаду
00:58
Общество
Петербургским школьникам рассказали об опасных последствиях «зацепинга»
00:55
Общество
Уролог Захарченко назвал единственный минус арбузов
00:51
Наука
SpaceX опубликовала план полета CRS-22 к МКС
00:45
Политика
Акции протеста в Чили закончились стычками с полицией
00:42
Наука
Ученые в России разработали имплант для возвращения зрения слепым людям
00:33
Общество
Аукционный дом Sotheby’s выставил на торги старейший в мире NFT-токен
00:21
Спорт
Голкипер «Краснодара» Сафонов не пропустил в дебютном матче за сборную РФ
00:05
Спорт
Поляки попытались освистать российский гимн перед началом товарищеского матча
00:02
Экономика
Экономист объяснил причину дефицита работников ресторанной сферы
23:57
Происшествия
Жители Владикавказа устроили стрельбу из-за девушки в центре города
23:43
Общество
Из-за отношения WBO к Украине терпению Усика пришел конец
23:42
Спорт
Сборные России и Польши сыграли вничью в товарищеском матче
23:41
Политика
Украинские политики не умеют «держать лицо» в кризисных ситуациях
23:38
Общество
Оксана Федорова рассказала об особой помощи детям с ДЦП
23:36
Политика
Публицист Стариков назвал условие для признания Крыма Западом
23:31
Общество
Иммунолог опроверг слухи о передаче коронавируса от комара к человеку
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Поляки попытались освистать российский гимн перед началом товарищеского матча

  /   Обновлено: 02 июня 2021 00:29
Спорт
Поляки попытались освистать российский гимн перед началом товарищеского матча
ТАСС  /  Джапаридзе Михаил

Вроцлав, 2 июня. Часть зрителей попыталась освистать гимн России перед товарищеским футбольным матчем во Вроцлаве.  Он прошел на стадионе Мейски в рамках подготовки к чемпионату Европы.

Попытка небольшой группы зрителей с треском провалилась, так как большая часть людей начала хлопать, чем заглушила свист. Об этом пишет телеканал «РЕН ТВ».

Сборные Польши и России по итогу разошлись миром. Игра во Вроцлаве закончилась со счетом 1:1. Он был открыт на четвертой минуте хозяевами поля: Якуб Шверчок был точен. У гостей на 20-й минуте результат сравнял Вячеслав Караваев.

Поляки попытались освистать российский гимн перед началом товарищеского матча
rfs.ru  / Пресс-служба РФС

Обе сборные готовятся к Евро-2020. После матча во Вроцлаве команда Станислава Черчесова вылетит в Москву, где проведет второй контрольный поединок в преддверии чемпионата. Соперниками России станут болгарские футболисты.

Поляки сыграют на Евро в группе Е с командами Словакии, Испании и Швеции. Россиянам предстоит выступить в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании. Матчи группового этапа Россия проведет 12, 16 и 21 июня соответственно.

Ранее защитник российской сборной Игорь Дивеев поделился ожиданиями от чемпионата Европы. Чтобы не «проиграть», футболисты должны, по его словам, «вывалить из себя все, чему тебя научили». На Евро в каждом матче надо выдавать лучшую игру, подчеркнул Дивеев.

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футбол польша евро-2020 товарищеский матч сборная польши
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