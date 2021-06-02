Поляки попытались освистать российский гимн перед началом товарищеского матча

Вроцлав, 2 июня. Часть зрителей попыталась освистать гимн России перед товарищеским футбольным матчем во Вроцлаве. Он прошел на стадионе Мейски в рамках подготовки к чемпионату Европы.

Попытка небольшой группы зрителей с треском провалилась, так как большая часть людей начала хлопать, чем заглушила свист. Об этом пишет телеканал «РЕН ТВ».

Сборные Польши и России по итогу разошлись миром. Игра во Вроцлаве закончилась со счетом 1:1. Он был открыт на четвертой минуте хозяевами поля: Якуб Шверчок был точен. У гостей на 20-й минуте результат сравнял Вячеслав Караваев.

rfs.ru / Пресс-служба РФС

Обе сборные готовятся к Евро-2020. После матча во Вроцлаве команда Станислава Черчесова вылетит в Москву, где проведет второй контрольный поединок в преддверии чемпионата. Соперниками России станут болгарские футболисты.

Поляки сыграют на Евро в группе Е с командами Словакии, Испании и Швеции. Россиянам предстоит выступить в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании. Матчи группового этапа Россия проведет 12, 16 и 21 июня соответственно.

Ранее защитник российской сборной Игорь Дивеев поделился ожиданиями от чемпионата Европы. Чтобы не «проиграть», футболисты должны, по его словам, «вывалить из себя все, чему тебя научили». На Евро в каждом матче надо выдавать лучшую игру, подчеркнул Дивеев.