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новостей
01:01
Происшествия
Избитая жительница Смоленска до утра пролежала на асфальте без сознания
01:00
Общество
Власти Крыма рассказали, как намерены взыскать с Украины 1,5 трлн рублей за блокаду
00:58
Общество
Петербургским школьникам рассказали об опасных последствиях «зацепинга»
00:55
Общество
Уролог Захарченко назвал единственный минус арбузов
00:51
Наука
SpaceX опубликовала план полета CRS-22 к МКС
00:45
Политика
Акции протеста в Чили закончились стычками с полицией
00:42
Наука
Ученые в России разработали имплант для возвращения зрения слепым людям
00:33
Общество
Аукционный дом Sotheby’s выставил на торги старейший в мире NFT-токен
00:21
Спорт
Голкипер «Краснодара» Сафонов не пропустил в дебютном матче за сборную РФ
00:05
Спорт
Поляки попытались освистать российский гимн перед началом товарищеского матча
00:02
Экономика
Экономист объяснил причину дефицита работников ресторанной сферы
23:57
Происшествия
Жители Владикавказа устроили стрельбу из-за девушки в центре города
23:43
Общество
Из-за отношения WBO к Украине терпению Усика пришел конец
23:42
Спорт
Сборные России и Польши сыграли вничью в товарищеском матче
23:41
Политика
Украинские политики не умеют «держать лицо» в кризисных ситуациях
23:38
Общество
Оксана Федорова рассказала об особой помощи детям с ДЦП
23:36
Политика
Публицист Стариков назвал условие для признания Крыма Западом
23:31
Общество
Иммунолог опроверг слухи о передаче коронавируса от комара к человеку
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Жители Днепропетровской области решили восстановить СССР
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Из-за отношения WBO к Украине терпению Усика пришел конец

Общество
Из-за отношения WBO к Украине терпению Усика пришел конец
instagram.com  /  @usykaa

Киев, 1 июня. Украинский претендент на пояс по версии WBO Александр Усик высказал свое недовольство по поводу отношения этой организации к его стране.

Запутанная ситуация в мире бокса в супертяжелом весе лишает терпения известного украинского боксера Александра Усика, который является официальным претендентом на пояс по версии WBO. Так, в материале портала championat.com было отмечено, что промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн окончательно запутал ситуацию вокруг боя за титул чемпиона с украинским претендентом.

Источник отмечает, что Хирн указал на возможность оставления чемпионского пояса по версии WBO вакантным, в случае отказа от контракта на бой Джошуа с претендентом. Исходя из этого заявления, становится ясно стремление промоутера получить более денежный контракт, что приводит к затягиванию сроков проведения решающего боя, из-за чего терпению Усика приходит конец.

«Знаю, что я обязательный претендент, но остаюсь как зритель перед интернетом», — заявил Усик по данному поводу.

Украинский боксер выразил непонимание по поводу того, что вместо боя с Джошуа он вынужден все это время находиться в роли пассивного зрителя его боев с другими боксерами. Затем он сделал предположение, что подобная ситуация в WBO возникла из-за пренебрежительного отношения к его родной стране.

«Как гражданину Украины мне гораздо сложнее. Они там думают, что мы какая-то страна третьего мира. Они там между собой что-то крутят», — с горечью резюмировал ситуацию Усик.

Ранее Усик рассказал, сколько денег в реальности получил за свой первый титульный бой.

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украина бокс усик wbo
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