Из-за отношения WBO к Украине терпению Усика пришел конец

Киев, 1 июня. Украинский претендент на пояс по версии WBO Александр Усик высказал свое недовольство по поводу отношения этой организации к его стране.

Запутанная ситуация в мире бокса в супертяжелом весе лишает терпения известного украинского боксера Александра Усика, который является официальным претендентом на пояс по версии WBO. Так, в материале портала championat.com было отмечено, что промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн окончательно запутал ситуацию вокруг боя за титул чемпиона с украинским претендентом.

Источник отмечает, что Хирн указал на возможность оставления чемпионского пояса по версии WBO вакантным, в случае отказа от контракта на бой Джошуа с претендентом. Исходя из этого заявления, становится ясно стремление промоутера получить более денежный контракт, что приводит к затягиванию сроков проведения решающего боя, из-за чего терпению Усика приходит конец.

«Знаю, что я обязательный претендент, но остаюсь как зритель перед интернетом», — заявил Усик по данному поводу.

Украинский боксер выразил непонимание по поводу того, что вместо боя с Джошуа он вынужден все это время находиться в роли пассивного зрителя его боев с другими боксерами. Затем он сделал предположение, что подобная ситуация в WBO возникла из-за пренебрежительного отношения к его родной стране.

«Как гражданину Украины мне гораздо сложнее. Они там думают, что мы какая-то страна третьего мира. Они там между собой что-то крутят», — с горечью резюмировал ситуацию Усик.

Ранее Усик рассказал, сколько денег в реальности получил за свой первый титульный бой.