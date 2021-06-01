Украинские политики не умеют «держать лицо» в кризисных ситуациях

Киев, 1 июня. Неумение украинских политиков сдерживать эмоции только ухудшает положение страны на мировой политической арене.

Украину не стали приглашать на саммит НАТО. Это вызвало возмущение министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Такое поведение политика может значительно навредить перспективам членства страны в альянсе. Данное мнение высказал президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта в эфире телеканала «Первый независимый».

Он подчеркнул, что не стоит себя вести по-хамски и нужно «держать лицо» при любых обстоятельствах. Только таким образом Украина может показать себя как страна с высокой политической культурой и подобное поведение могут высоко оценить на Западе.

«В действиях министр иностранных дел — истерика и надрыв. Он не понимает, что он выступает от имени государства», — подчеркнул Шабовта.

Он также отметил, что украинские политики часто поступают похожим образом и все уходят «в сторону дна», когда дело касается поведения.

Некоторое время назад ФАН сообщал, что украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова заявила, что страна превращается в «зоопарк», а у власти оказываются худшие из худших.