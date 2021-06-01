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Происшествия
Избитая жительница Смоленска до утра пролежала на асфальте без сознания
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Общество
Власти Крыма рассказали, как намерены взыскать с Украины 1,5 трлн рублей за блокаду
00:58
Общество
Петербургским школьникам рассказали об опасных последствиях «зацепинга»
00:55
Общество
Уролог Захарченко назвал единственный минус арбузов
00:51
Наука
SpaceX опубликовала план полета CRS-22 к МКС
00:45
Политика
Акции протеста в Чили закончились стычками с полицией
00:42
Наука
Ученые в России разработали имплант для возвращения зрения слепым людям
00:33
Общество
Аукционный дом Sotheby’s выставил на торги старейший в мире NFT-токен
00:21
Спорт
Голкипер «Краснодара» Сафонов не пропустил в дебютном матче за сборную РФ
00:05
Спорт
Поляки попытались освистать российский гимн перед началом товарищеского матча
00:02
Экономика
Экономист объяснил причину дефицита работников ресторанной сферы
23:57
Происшествия
Жители Владикавказа устроили стрельбу из-за девушки в центре города
23:43
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Оксана Федорова рассказала об особой помощи детям с ДЦП

  /   Обновлено: 01 июня 2021 23:56
Общество
Оксана Федорова рассказала об особой помощи детям с ДЦП
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Санкт-Петербург, 1 июня. Детей с ДЦП невозможно вылечить, но благотворительные фонды могут облегчить их состояние, помогая в реабилитации, заявила Оксана Федорова.

Основатель благотворительного фонда «Спешите делать добро!» Оксана Федорова в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН, отметила, что государство участвует в помощи детям с диагнозом детский церебральный паралич, но оно не может «осуществлять все функции». В частности, ее фонд помогает покупать инвалидные коляски.

«Мы выступаем в этом случае как помощь государству, помимо наших просветительских проектов. Это пришло не сразу, программа начала существовать через несколько лет после задумки. Таким деткам помощь нужна, их вылечить невозможно, но облегчить и остановить процесс — это возможно. И даже в некоторых случаях есть прогрессивные результаты, если постоянно проходить курс реабилитации», — отметила Федорова.

ДЦП — это понятие, объединяющее группу двигательных расстройств, возникающих вследствие повреждения различных мозговых структур в перинатальном периоде. Развивается, по разным данным, в 2-3,6 случаях на 1000 новорожденных. Среди недоношенных детей частота ДЦП выше. В России распространенность зарегистрированных случаев ДЦП составляет 2,2-3,3 случая на 1000 новорожденных.

Федорова также рассказала, что помощь нуждающимся в ней детям бывает не только финансовой. Она может осуществляться в проведении больших мероприятий, организации досуга и так далее.

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Все новости / Общество / Оксана Федорова рассказала об особой помощи детям с ДЦП
дети оксана федорова федорова дцп
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