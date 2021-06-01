Оксана Федорова рассказала об особой помощи детям с ДЦП

Санкт-Петербург, 1 июня. Детей с ДЦП невозможно вылечить, но благотворительные фонды могут облегчить их состояние, помогая в реабилитации, заявила Оксана Федорова.

Основатель благотворительного фонда «Спешите делать добро!» Оксана Федорова в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН, отметила, что государство участвует в помощи детям с диагнозом детский церебральный паралич, но оно не может «осуществлять все функции». В частности, ее фонд помогает покупать инвалидные коляски.

«Мы выступаем в этом случае как помощь государству, помимо наших просветительских проектов. Это пришло не сразу, программа начала существовать через несколько лет после задумки. Таким деткам помощь нужна, их вылечить невозможно, но облегчить и остановить процесс — это возможно. И даже в некоторых случаях есть прогрессивные результаты, если постоянно проходить курс реабилитации», — отметила Федорова.

ДЦП — это понятие, объединяющее группу двигательных расстройств, возникающих вследствие повреждения различных мозговых структур в перинатальном периоде. Развивается, по разным данным, в 2-3,6 случаях на 1000 новорожденных. Среди недоношенных детей частота ДЦП выше. В России распространенность зарегистрированных случаев ДЦП составляет 2,2-3,3 случая на 1000 новорожденных.

Федорова также рассказала, что помощь нуждающимся в ней детям бывает не только финансовой. Она может осуществляться в проведении больших мероприятий, организации досуга и так далее.