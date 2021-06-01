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02 июня 01:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
01:01
Происшествия
Избитая жительница Смоленска до утра пролежала на асфальте без сознания
01:00
Общество
Власти Крыма рассказали, как намерены взыскать с Украины 1,5 трлн рублей за блокаду
00:58
Общество
Петербургским школьникам рассказали об опасных последствиях «зацепинга»
00:55
Общество
Уролог Захарченко назвал единственный минус арбузов
00:51
Наука
SpaceX опубликовала план полета CRS-22 к МКС
00:45
Политика
Акции протеста в Чили закончились стычками с полицией
00:42
Наука
Ученые в России разработали имплант для возвращения зрения слепым людям
00:33
Общество
Аукционный дом Sotheby’s выставил на торги старейший в мире NFT-токен
00:21
Спорт
Голкипер «Краснодара» Сафонов не пропустил в дебютном матче за сборную РФ
00:05
Спорт
Поляки попытались освистать российский гимн перед началом товарищеского матча
00:02
Экономика
Экономист объяснил причину дефицита работников ресторанной сферы
23:57
Происшествия
Жители Владикавказа устроили стрельбу из-за девушки в центре города
23:43
Общество
Из-за отношения WBO к Украине терпению Усика пришел конец
23:42
Спорт
Сборные России и Польши сыграли вничью в товарищеском матче
23:41
Политика
Украинские политики не умеют «держать лицо» в кризисных ситуациях
23:38
Общество
Оксана Федорова рассказала об особой помощи детям с ДЦП
23:36
Политика
Публицист Стариков назвал условие для признания Крыма Западом
23:31
Общество
Иммунолог опроверг слухи о передаче коронавируса от комара к человеку
23:30
Общество
Жители Днепропетровской области решили восстановить СССР
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Сборные России и Польши сыграли вничью в товарищеском матче

Спорт
Сборные России и Польши сыграли вничью в товарищеском матче
rfs.ru  /  Российский футбольный союз

Вроцлав, 1 июня. Товарищеский футбольный матч между сборными России и Польши закончился со счетом 1:1. Победителя в этой встрече не оказалось.

Игра состоялась на стадионе «Мейски» в польском Вроцлаве. Хозяева поля открыли счет в поединке. На четвертой минуте первого тайма отличился Якуб Шверчок.

Подопечные Станислава Черчесова отыгрались через 17 минут. Мяч в ворота поляков после длинного заброса на дальнюю штангу переправил Вячеслав Караваев.

Матч обслуживала итальянская бригада арбитров. Ей руководил Марко Гуида.

С первых минут в составе российской сборной на поле вышли Александр Головин и Артем Дзюба. Ворота россиян защищал Антон Шунин.

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футбол сборная россии товарищеский матч сборная польши
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