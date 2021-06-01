Сборные России и Польши сыграли вничью в товарищеском матче

Вроцлав, 1 июня. Товарищеский футбольный матч между сборными России и Польши закончился со счетом 1:1. Победителя в этой встрече не оказалось.

Игра состоялась на стадионе «Мейски» в польском Вроцлаве. Хозяева поля открыли счет в поединке. На четвертой минуте первого тайма отличился Якуб Шверчок.

Подопечные Станислава Черчесова отыгрались через 17 минут. Мяч в ворота поляков после длинного заброса на дальнюю штангу переправил Вячеслав Караваев.

Матч обслуживала итальянская бригада арбитров. Ей руководил Марко Гуида.

С первых минут в составе российской сборной на поле вышли Александр Головин и Артем Дзюба. Ворота россиян защищал Антон Шунин.