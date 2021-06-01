Публицист Стариков назвал условие для признания Крыма Западом

Киев, 1 июня. Российский публицист Николай Стариков рассказал, при соблюдении каких условий коллективный Запад больше не будет оспаривать принадлежность Крыма.

Вопрос о принадлежности Крыма станет неактуальным после выполнения нескольких условий. Об этом заявил российский публицист Николай Стариков в эфире телеканала «Первый Севастопольский».

«Нужно понимать, где корень проблемы. Корень проблемы — это сегодняшнее украинское государство… Без изменения ситуации с Украиной, не будет и изменения позиции Запада», — обратил внимание Стариков.

Прежде всего, по мнению публициста, необходимо ликвидировать украинский сепаратистский проект, а потом снова соединить земли Украины и России.

Также не стоит забывать о жителях Донбасса, которые находятся под украинской оккупацией. Как заметил Стариков, в настоящее время около 800 тысяч человек ожидает получения российского гражданства. Всем им нужно оказать поддержку.

«[Крым] общий, наш — вот единственный путь, который я вижу, достаточно быстрого, бескровного решения проблем», — резюмировал публицист.

Ранее директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов оценил готовность Москвы обсуждать крымскую тему с Киевом.