Иммунолог опроверг слухи о передаче коронавируса от комара к человеку

Санкт-Петербург, 1 июня. Кандидат медицинских наук Николай Крючков заверил жителей России, что любые насекомые не могут заразиться новой коронавирусной инфекцией и передать ее человеку через укус.

С наступлением лета в Сети стали появляться сообщения с предупреждением опасаться комаров. Авторы подобной информации утверждают, что якобы насекомые являются переносчиком COVID-19. Иммунолог Николай Крючков согласился поговорить о новой вирусной болезни в очередном выпуске программы «Вакцина правды» в студии «Первого русского». По словам врача, интернет-пользователи распространяют миф. У комаров, клещей и других насекомых нет рецепторов, за которые вирус мог бы зацепиться.

«Коронавирус — это вирусная инфекция, а комару, чтобы этот вирус «подхватить», нужно иметь соответствующие рецепторы, в частности APF-2, ну и некоторые другие, через которые он проникает в организм человека, чтобы затем там размножиться. У комаров нет таких рецепторов, соответственно, этому вирусу некуда примкнуться ни в комара, ни в клеща», — цитирует «Царьград» заявление Крючкова, опровергающего слухи о COVID-19 из соцсетей.

Специалист подчеркнул, что о новой болезни известно еще не все, но вышеуказанный способ распространения инфекции однозначно исключил. Иммунолог отметил, что у человека есть риск заболеть из-за других животных. Например, переносчиками могут являться некоторые кошки, крысы и золотистые хомяки. Грызунов ученые используют в доклинических испытаниях вакцины.

Николай Крючков посоветовал россиянам соблюдать все меры безопасности — носить перчатки и гигиеническую маску в общественных местах, а также поставить соответствующую прививку. Домашних животных также можно вакцинировать. Необходимые уколы можно поставить как в государственных, так и в частных ветеринарных клиниках.

Врач Евгений Ковалев заявил, что со временем новая коронавирусная инфекция вытеснит птичий грипп H10N3. Эксперт считает, что эта болезнь не представляет никакой опасности.