Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
02 июня 01:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
01:01
Происшествия
Избитая жительница Смоленска до утра пролежала на асфальте без сознания
01:00
Общество
Власти Крыма рассказали, как намерены взыскать с Украины 1,5 трлн рублей за блокаду
00:58
Общество
Петербургским школьникам рассказали об опасных последствиях «зацепинга»
00:55
Общество
Уролог Захарченко назвал единственный минус арбузов
00:51
Наука
SpaceX опубликовала план полета CRS-22 к МКС
00:45
Политика
Акции протеста в Чили закончились стычками с полицией
00:42
Наука
Ученые в России разработали имплант для возвращения зрения слепым людям
00:33
Общество
Аукционный дом Sotheby’s выставил на торги старейший в мире NFT-токен
00:21
Спорт
Голкипер «Краснодара» Сафонов не пропустил в дебютном матче за сборную РФ
00:05
Спорт
Поляки попытались освистать российский гимн перед началом товарищеского матча
00:02
Экономика
Экономист объяснил причину дефицита работников ресторанной сферы
23:57
Происшествия
Жители Владикавказа устроили стрельбу из-за девушки в центре города
23:43
Общество
Из-за отношения WBO к Украине терпению Усика пришел конец
23:42
Спорт
Сборные России и Польши сыграли вничью в товарищеском матче
23:41
Политика
Украинские политики не умеют «держать лицо» в кризисных ситуациях
23:38
Общество
Оксана Федорова рассказала об особой помощи детям с ДЦП
23:36
Политика
Публицист Стариков назвал условие для признания Крыма Западом
23:31
Общество
Иммунолог опроверг слухи о передаче коронавируса от комара к человеку
23:30
Общество
Жители Днепропетровской области решили восстановить СССР
23:25
Экономика
Эксперт указал на косвенную поддержку Киевом «Северного потока — 2»
Все новости
02 июня 01:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
01:01
Происшествия
Избитая жительница Смоленска до утра пролежала на асфальте без сознания
01:00
Общество
Власти Крыма рассказали, как намерены взыскать с Украины 1,5 трлн рублей за блокаду
00:58
Общество
Петербургским школьникам рассказали об опасных последствиях «зацепинга»
00:55
Общество
Уролог Захарченко назвал единственный минус арбузов
00:51
Наука
SpaceX опубликовала план полета CRS-22 к МКС
00:45
Политика
Акции протеста в Чили закончились стычками с полицией
00:42
Наука
Ученые в России разработали имплант для возвращения зрения слепым людям
00:33
Общество
Аукционный дом Sotheby’s выставил на торги старейший в мире NFT-токен
00:21
Спорт
Голкипер «Краснодара» Сафонов не пропустил в дебютном матче за сборную РФ
00:05
Спорт
Поляки попытались освистать российский гимн перед началом товарищеского матча
00:02
Экономика
Экономист объяснил причину дефицита работников ресторанной сферы
23:57
Происшествия
Жители Владикавказа устроили стрельбу из-за девушки в центре города
23:43
Общество
Из-за отношения WBO к Украине терпению Усика пришел конец
23:42
Спорт
Сборные России и Польши сыграли вничью в товарищеском матче
23:41
Политика
Украинские политики не умеют «держать лицо» в кризисных ситуациях
23:38
Общество
Оксана Федорова рассказала об особой помощи детям с ДЦП
23:36
Политика
Публицист Стариков назвал условие для признания Крыма Западом
23:31
Общество
Иммунолог опроверг слухи о передаче коронавируса от комара к человеку
23:30
Общество
Жители Днепропетровской области решили восстановить СССР
23:25
Экономика
Эксперт указал на косвенную поддержку Киевом «Северного потока — 2»
Все новости

Иммунолог опроверг слухи о передаче коронавируса от комара к человеку

Общество
Иммунолог опроверг слухи о передаче коронавируса от комара к человеку

Санкт-Петербург, 1 июня. Кандидат медицинских наук Николай Крючков заверил жителей России, что любые насекомые не могут заразиться новой коронавирусной инфекцией и передать ее человеку через укус.

С наступлением лета в Сети стали появляться сообщения с предупреждением опасаться комаров. Авторы подобной информации утверждают, что якобы насекомые являются переносчиком COVID-19. Иммунолог Николай Крючков согласился поговорить о новой вирусной болезни в очередном выпуске программы «Вакцина правды» в студии «Первого русского». По словам врача, интернет-пользователи распространяют миф. У комаров, клещей и других насекомых нет рецепторов, за которые вирус мог бы зацепиться.

«Коронавирус — это вирусная инфекция, а комару, чтобы этот вирус «подхватить», нужно иметь соответствующие рецепторы, в частности APF-2, ну и некоторые другие, через которые он проникает в организм человека, чтобы затем там размножиться. У комаров нет таких рецепторов, соответственно, этому вирусу некуда примкнуться ни в комара, ни в клеща», — цитирует «Царьград» заявление Крючкова, опровергающего слухи о COVID-19 из соцсетей.

Специалист подчеркнул, что о новой болезни известно еще не все, но вышеуказанный способ распространения инфекции однозначно исключил. Иммунолог отметил, что у человека есть риск заболеть из-за других животных. Например, переносчиками могут являться некоторые кошки, крысы и золотистые хомяки. Грызунов ученые используют в доклинических испытаниях вакцины.

Николай Крючков посоветовал россиянам соблюдать все меры безопасности — носить перчатки и гигиеническую маску в общественных местах, а также поставить соответствующую прививку. Домашних животных также можно вакцинировать. Необходимые уколы можно поставить как в государственных, так и в частных ветеринарных клиниках.

Врач Евгений Ковалев заявил, что со временем новая коронавирусная инфекция вытеснит птичий грипп H10N3. Эксперт считает, что эта болезнь не представляет никакой опасности.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Иммунолог опроверг слухи о передаче коронавируса от комара к человеку
человек кошка комар заражение коронавирус
Комментировать
Самое популярное
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Политика 92669 31 May 2021
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Экономика 63286 31 May 2021
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Сексолог перечислила болезни, которые может вызвать сексуальное воздержание
Общество 43118 30 May 2021
Сексолог перечислила болезни, которые может вызвать сексуальное воздержание
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Политика 30427 31 May 2021
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Политолог Сосновский объяснил, почему Лукашенко взял сына в круиз с Путиным
Политика 29313 30 May 2021
Политолог Сосновский объяснил, почему Лукашенко взял сына в круиз с Путиным
Рейтинг@Mail.ru