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новостей
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Происшествия
Избитая жительница Смоленска до утра пролежала на асфальте без сознания
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Власти Крыма рассказали, как намерены взыскать с Украины 1,5 трлн рублей за блокаду
00:58
Общество
Петербургским школьникам рассказали об опасных последствиях «зацепинга»
00:55
Общество
Уролог Захарченко назвал единственный минус арбузов
00:51
Наука
SpaceX опубликовала план полета CRS-22 к МКС
00:45
Политика
Акции протеста в Чили закончились стычками с полицией
00:42
Наука
Ученые в России разработали имплант для возвращения зрения слепым людям
00:33
Общество
Аукционный дом Sotheby’s выставил на торги старейший в мире NFT-токен
00:21
Спорт
Голкипер «Краснодара» Сафонов не пропустил в дебютном матче за сборную РФ
00:05
Спорт
Поляки попытались освистать российский гимн перед началом товарищеского матча
00:02
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Экономист объяснил причину дефицита работников ресторанной сферы
23:57
Происшествия
Жители Владикавказа устроили стрельбу из-за девушки в центре города
23:43
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23:42
Спорт
Сборные России и Польши сыграли вничью в товарищеском матче
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Украинские политики не умеют «держать лицо» в кризисных ситуациях
23:38
Общество
Оксана Федорова рассказала об особой помощи детям с ДЦП
23:36
Политика
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23:31
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Жители Днепропетровской области решили восстановить СССР

Общество
Жители Днепропетровской области решили восстановить СССР
wikipedia.org  /  Milan Nykodym / CC BY-SA 2.0

Днепропетровск, 1 июня. Жительница Днепропетровской области собрала группировку, которая занималась восстановлением СССР.

Жители Украины захотели «вернуть» СССР в страну. Местным жителям уже начали раздавать паспорта, информация об этом появилась на официальном сайте СБУ.

«Структуры СССР» в первую очередь начали создавать в Днепропетровской области. Образовалась группировка, члены которой заявили о намерении основать фейковые «народные советы» и «силовые структуры»​​​​​​, чтобы в итоге восстановить в стране СССР. Ее куратором оказалась местная жительница. Женщина привлекла почти 100 человек, которые стали участниками антигосударственных мероприятий.

Женщина раздавала желающим «справки о гражданстве СССР», также она вела активную деятельность и проводила агитацию, призывая украинцев принять участие в «псевдовыборах» новых государственных органов.

На Украине существует закон «Про осуждение коммунистического и нацистского режимов». Согласно ему флаг и другая символика СССР являются запрещенными.

Некоторое время назад ФАН сообщал, что экономист назвал несколько весомых причин, которые приведут к тому, что Украина станет одной из самых бедных стран.

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Все новости / Общество / Жители Днепропетровской области решили восстановить СССР
украина ссср политика
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