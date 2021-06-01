Жители Днепропетровской области решили восстановить СССР

Днепропетровск, 1 июня. Жительница Днепропетровской области собрала группировку, которая занималась восстановлением СССР.

Жители Украины захотели «вернуть» СССР в страну. Местным жителям уже начали раздавать паспорта, информация об этом появилась на официальном сайте СБУ.

«Структуры СССР» в первую очередь начали создавать в Днепропетровской области. Образовалась группировка, члены которой заявили о намерении основать фейковые «народные советы» и «силовые структуры»​​​​​​, чтобы в итоге восстановить в стране СССР. Ее куратором оказалась местная жительница. Женщина привлекла почти 100 человек, которые стали участниками антигосударственных мероприятий.

Женщина раздавала желающим «справки о гражданстве СССР», также она вела активную деятельность и проводила агитацию, призывая украинцев принять участие в «псевдовыборах» новых государственных органов.

На Украине существует закон «Про осуждение коммунистического и нацистского режимов». Согласно ему флаг и другая символика СССР являются запрещенными.

Некоторое время назад ФАН сообщал, что экономист назвал несколько весомых причин, которые приведут к тому, что Украина станет одной из самых бедных стран.