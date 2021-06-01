Киев, 1 июня. Политолог Юрий Романенко рассказал о действиях Киева, которые мотивируют Берлин отстаивать российский газовый проект.

Радикально антироссийская политическая риторика Киева заставляет страны Запада усомниться в перспективах развития отношений с современной Украиной и искать альтернативные способы удовлетворения своих потребностей. Подтверждением тому может служить материал сетевого издания «Новый день». Источник отмечает, как постоянные утверждения Киева о войне в Донбассе крайне негативно сказываются на привлекательности украинской стороны в качестве делового партнера на международной арене.

Эксперт отметил, что подобная «шизоидная политика» Зеленского и его команды, сильно вредит интересам Украины. Причиной тому является стремление немцев и других европейцев «хеджировать риски». В итоге, когда в Берлине снова слышат о «войне» на Украине, немецкий бизнес лишний раз убеждается в необходимости обеспечения альтернативного маршрута поставок газа, которым является российский газовый проект «Северный поток – 2». Исходя из этого, политолог пришел к выводу, что, используя подобную антироссийскую риторику, Киев фактически играет на стороне «СП-2», способствуя скорейшему завершению этого проекта.

«Нам нужно или понижать эту риторику, потому что она не работает уже, или нужно развивать свою экономику настолько, чтобы она была выгоднее в плане получения каких-то выгодоприобретений, чем российская», — резюмировал ситуацию Романенко.

Ранее аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова указала на причину отсутствия у Запада возможности помешать завершению строительства «СП-2».