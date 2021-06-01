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Иммунолог опроверг слухи о передаче коронавируса от комара к человеку
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Жители Днепропетровской области решили восстановить СССР
23:25
Экономика
Эксперт указал на косвенную поддержку Киевом «Северного потока — 2»
23:21
Общество
Мраморное море в Турции оказалось в «слизи» из-за отходов
23:21
Спорт
Сборная России крупно обыграла Белоруссию на ЧМ по хоккею
23:19
Экономика
Украина превратила авиазавод «Антонов» в символ позора
23:18
Общество
Оксана Федорова: благотворительность — это не только финансовая помощь
23:17
Общество
Психолог перечислила главные ошибки россиян в организации детского отдыха летом
23:16
Общество
Дмитрия Гудкова могут осудить по статье о причинении имущественного вреда
23:03
Политика
Украинский политолог поставил на место критикующего «СП-2» Зеленского
23:02
Спорт
Сборная России по футболу сравняла счет в матче с Польшей
23:00
Политика
Республиканцы выступили за возвращение санкций США против «СП-2»
23:00
Общество
Власти Дагестана предложили установить в Дербенте киноэкран высотой в восемь этажей
22:35
Общество
Доктор Мясников объяснил смертельную опасность варикозной болезни
22:30
ЦАР
Делегация ЦАР примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
22:28
Африка
Танзания ищет новых партнеров и восстанавливает отношения с Африканским союзом
22:26
Общество
ВОЗ хочет расширить сотрудничество с РФ в сфере IT-технологий в медицине
22:25
Африка
Радикалы совершили серию нападений в центрально-западной части Нигерии
22:22
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Эксперт указал на косвенную поддержку Киевом «Северного потока — 2»

Экономика
Эксперт указал на косвенную поддержку Киевом «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей

Киев, 1 июня. Политолог Юрий Романенко рассказал о действиях Киева, которые мотивируют Берлин отстаивать российский газовый проект.

Радикально антироссийская политическая риторика Киева заставляет страны Запада усомниться в перспективах развития отношений с современной Украиной и искать альтернативные способы удовлетворения своих потребностей. Подтверждением тому может служить материал сетевого издания «Новый день». Источник отмечает, как постоянные утверждения Киева о войне в Донбассе крайне негативно сказываются на привлекательности украинской стороны в качестве делового партнера на международной арене.

Эксперт отметил, что подобная «шизоидная политика» Зеленского и его команды, сильно вредит интересам Украины. Причиной тому является стремление немцев и других европейцев «хеджировать риски». В итоге, когда в Берлине снова слышат о «войне» на Украине, немецкий бизнес лишний раз убеждается в необходимости обеспечения альтернативного маршрута поставок газа, которым является российский газовый проект «Северный поток – 2». Исходя из этого, политолог пришел к выводу, что, используя подобную антироссийскую риторику, Киев фактически играет на стороне «СП-2», способствуя скорейшему завершению этого проекта.

«Нам нужно или понижать эту риторику, потому что она не работает уже, или нужно развивать свою экономику настолько, чтобы она была выгоднее в плане получения каких-то выгодоприобретений, чем российская», — резюмировал ситуацию Романенко.

Ранее аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова указала на причину отсутствия у Запада возможности помешать завершению строительства «СП-2».

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экономика германия рф сп-2
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