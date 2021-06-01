Мраморное море в Турции оказалось в «слизи» из-за отходов

Стамбул, 1 июня. Большое количество отходов, выброшенных в море в Турции, привело к тому, что оно оказалось в слизи, которая может привести к многим проблемам.

В Мраморном море Турции на территории к югу от Стамбула стал заметен слизистый слой так называемых «морских соплей». Это явление представляет как экологическую угрозу, так и проблему для судоходства и рыбной промышленности.

Ученые сообщили, что изменение климата, а также многочисленные загрязнения привели к тому, что в воде появилась «морская слизь». В ней содержится различное количество микроорганизмов. Слизь распространяется по большой площади воды по мере того, как сточные воды попадают в море. К ее образованию привело то, что люди выбрасывали бытовые отходы в воду. Кроме того, ученые полагают, что увеличение «слизи» может быть связано с изменением климата, которое привело к тому, что температура моря поднялась.

Сейчас команда из 300 специалистов занимается оценкой десятков точек в Мраморном море. Экологи полагают, что проблема будет существовать до тех пор, пока не изменится поведение людей.

Некоторое время назад ФАН сообщал, что Турция может стать главной европейской свалкой, потому что принимает огромное количество мусора из ЕС и Великобритании.