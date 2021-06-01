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Иммунолог опроверг слухи о передаче коронавируса от комара к человеку
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Жители Днепропетровской области решили восстановить СССР
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Эксперт указал на косвенную поддержку Киевом «Северного потока — 2»
23:21
Общество
Мраморное море в Турции оказалось в «слизи» из-за отходов
23:21
Спорт
Сборная России крупно обыграла Белоруссию на ЧМ по хоккею
23:19
Экономика
Украина превратила авиазавод «Антонов» в символ позора
23:18
Общество
Оксана Федорова: благотворительность — это не только финансовая помощь
23:17
Общество
Психолог перечислила главные ошибки россиян в организации детского отдыха летом
23:16
Общество
Дмитрия Гудкова могут осудить по статье о причинении имущественного вреда
23:03
Политика
Украинский политолог поставил на место критикующего «СП-2» Зеленского
23:02
Спорт
Сборная России по футболу сравняла счет в матче с Польшей
23:00
Политика
Республиканцы выступили за возвращение санкций США против «СП-2»
23:00
Общество
Власти Дагестана предложили установить в Дербенте киноэкран высотой в восемь этажей
22:35
Общество
Доктор Мясников объяснил смертельную опасность варикозной болезни
22:30
ЦАР
Делегация ЦАР примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
22:28
Африка
Танзания ищет новых партнеров и восстанавливает отношения с Африканским союзом
22:26
Общество
ВОЗ хочет расширить сотрудничество с РФ в сфере IT-технологий в медицине
22:25
Африка
Радикалы совершили серию нападений в центрально-западной части Нигерии
22:22
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Мраморное море в Турции оказалось в «слизи» из-за отходов

Общество
Мраморное море в Турции оказалось в «слизи» из-за отходов
Федеральное агентство политических новостей  /  Вероника Комкова

Стамбул, 1 июня. Большое количество отходов, выброшенных в море в Турции, привело к тому, что оно оказалось в слизи, которая может привести к многим проблемам.

В Мраморном море Турции на территории к югу от Стамбула стал заметен слизистый слой так называемых «морских соплей». Это явление представляет как экологическую угрозу, так и проблему для судоходства и рыбной промышленности.

Ученые сообщили, что изменение климата, а также многочисленные загрязнения привели к тому, что в воде появилась «морская слизь». В ней содержится различное количество микроорганизмов. Слизь распространяется по большой площади воды по мере того, как сточные воды попадают в море. К ее образованию привело то, что люди выбрасывали бытовые отходы в воду. Кроме того, ученые полагают, что увеличение «слизи» может быть связано с изменением климата, которое привело к тому, что температура моря поднялась.

Сейчас команда из 300 специалистов занимается оценкой десятков точек в Мраморном море. Экологи полагают, что проблема будет существовать до тех пор, пока не изменится поведение людей.

Некоторое время назад ФАН сообщал, что Турция может стать главной европейской свалкой, потому что принимает огромное количество мусора из ЕС и Великобритании.

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турция экология морская слизь
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