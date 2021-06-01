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новостей
23:31
Общество
Иммунолог опроверг слухи о передаче коронавируса от комара к человеку
23:30
Общество
Жители Днепропетровской области решили восстановить СССР
23:25
Экономика
Эксперт указал на косвенную поддержку Киевом «Северного потока — 2»
23:21
Общество
Мраморное море в Турции оказалось в «слизи» из-за отходов
23:21
Спорт
Сборная России крупно обыграла Белоруссию на ЧМ по хоккею
23:19
Экономика
Украина превратила авиазавод «Антонов» в символ позора
23:18
Общество
Оксана Федорова: благотворительность — это не только финансовая помощь
23:17
Общество
Психолог перечислила главные ошибки россиян в организации детского отдыха летом
23:16
Общество
Дмитрия Гудкова могут осудить по статье о причинении имущественного вреда
23:03
Политика
Украинский политолог поставил на место критикующего «СП-2» Зеленского
23:02
Спорт
Сборная России по футболу сравняла счет в матче с Польшей
23:00
Политика
Республиканцы выступили за возвращение санкций США против «СП-2»
23:00
Общество
Власти Дагестана предложили установить в Дербенте киноэкран высотой в восемь этажей
22:35
Общество
Доктор Мясников объяснил смертельную опасность варикозной болезни
22:30
ЦАР
Делегация ЦАР примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
22:28
Африка
Танзания ищет новых партнеров и восстанавливает отношения с Африканским союзом
22:26
Общество
ВОЗ хочет расширить сотрудничество с РФ в сфере IT-технологий в медицине
22:25
Африка
Радикалы совершили серию нападений в центрально-западной части Нигерии
22:22
Африка
Минимум восемь человек стали жертвами боевиков на юго-востоке Нигера
22:20
ЦАР
Провокации Франции: как ЦАР и Чад могут вместе противостоять иностранному вмешательству
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Украина превратила авиазавод «Антонов» в символ позора

Экономика
Украина превратила авиазавод «Антонов» в символ позора
aviastar-sp.ru  /  Акционерное общество «Авиастар-СП»

Киев, 1 июня. Процветающий в советское время на территории Украины авиазавод в последние пять лет не смог собрать ни одного самолета.

Киевский журналист и поисковик Дмитрий Заборин рассказал о плачевном состоянии некогда приносящего большую прибыль авиазавода «Антонов». По его словам, за последние пять лет на нем не было собрано ни одного серийного самолета и есть все основания для того, чтобы предположить, что и в дальнейшем завод не будет эффективно функционировать.

Корреспондент отметил, что известная всему миру «Мрія» была создана в единственном экземпляре на этом же заводе в 1988 году.

История же украинского самолетостроения началась еще Летом 1952 года, когда опытно-конструкторское бюро-153, которое было создано 75 лет назад на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова, переехало в Киев.

Некоторое время назад «Федеральное агентство новостей» сообщало, что в скором времени Украина начнет продавать свою землю иностранным гражданам. Об этом говорит то, что Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект об упрощении продажи земли частным лицам. Фактически такой закон предусматривает снятие земельного моратория.

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Все новости / Экономика / Украина превратила авиазавод «Антонов» в символ позора
украина завод авиация
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