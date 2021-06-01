Киев, 1 июня. Процветающий в советское время на территории Украины авиазавод в последние пять лет не смог собрать ни одного самолета.

Киевский журналист и поисковик Дмитрий Заборин рассказал о плачевном состоянии некогда приносящего большую прибыль авиазавода «Антонов». По его словам, за последние пять лет на нем не было собрано ни одного серийного самолета и есть все основания для того, чтобы предположить, что и в дальнейшем завод не будет эффективно функционировать.

Корреспондент отметил, что известная всему миру «Мрія» была создана в единственном экземпляре на этом же заводе в 1988 году.

История же украинского самолетостроения началась еще Летом 1952 года, когда опытно-конструкторское бюро-153, которое было создано 75 лет назад на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова, переехало в Киев.

Некоторое время назад «Федеральное агентство новостей» сообщало, что в скором времени Украина начнет продавать свою землю иностранным гражданам. Об этом говорит то, что Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект об упрощении продажи земли частным лицам. Фактически такой закон предусматривает снятие земельного моратория.