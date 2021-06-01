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новостей
23:31
Общество
Иммунолог опроверг слухи о передаче коронавируса от комара к человеку
23:30
Общество
Жители Днепропетровской области решили восстановить СССР
23:25
Экономика
Эксперт указал на косвенную поддержку Киевом «Северного потока — 2»
23:21
Общество
Мраморное море в Турции оказалось в «слизи» из-за отходов
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Спорт
Сборная России крупно обыграла Белоруссию на ЧМ по хоккею
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Оксана Федорова: благотворительность — это не только финансовая помощь
23:17
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Психолог перечислила главные ошибки россиян в организации детского отдыха летом
23:16
Общество
Дмитрия Гудкова могут осудить по статье о причинении имущественного вреда
23:03
Политика
Украинский политолог поставил на место критикующего «СП-2» Зеленского
23:02
Спорт
Сборная России по футболу сравняла счет в матче с Польшей
23:00
Политика
Республиканцы выступили за возвращение санкций США против «СП-2»
23:00
Общество
Власти Дагестана предложили установить в Дербенте киноэкран высотой в восемь этажей
22:35
Общество
Доктор Мясников объяснил смертельную опасность варикозной болезни
22:30
ЦАР
Делегация ЦАР примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
22:28
Африка
Танзания ищет новых партнеров и восстанавливает отношения с Африканским союзом
22:26
Общество
ВОЗ хочет расширить сотрудничество с РФ в сфере IT-технологий в медицине
22:25
Африка
Радикалы совершили серию нападений в центрально-западной части Нигерии
22:22
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Оксана Федорова: благотворительность — это не только финансовая помощь

Общество
Оксана Федорова: благотворительность — это не только финансовая помощь
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Санкт-Петербург, 1 июня. Помощь, в том числе детям, бывает не только финансовой. Есть огромное количество благотворительных организаций, заявила обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова.

В ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН, Федорова, основательница благотворительного фонда «Спешите делать добро!», подчеркнула, что сегодня существует огромное количество благотворительных, общественных, некоммерческих организаций.

«Помощь бывает разной, это не только финансовая в качестве адресной программы. Она может осуществляться и в спортивном, и культурном направлении, в проведении больших мероприятий, в грантовых вещах, и просто организации досуга — это тоже помощь», — рассказала Федорова.

Телеведущая добавила, что дети, особенно в подростковом возрасте, должны быть активно вовлечены в различные программы. К примеру, у фонда «Спешите делать добро!» есть несколько различных направлений: адресная помощь, когда финансовая помощь выделяется на конкретное направление (для лечения детей с ДЦП, к примеру); программа «Культура и просвещение», направленная на реализацию патриотических программ, развитие материнства и детства.

Фонд также организует проект «Маленькие герои большой войны», в рамках которого рассказывают про детей и их подвиги в годы Великой Отечественной воны, а также издали одноименную книгу и аудиокнигу.

«Так мы рассказываем о героизме детям. Пришло более 20 тыс. заявок в этом году. Семейные ценности и патриотические интересуют семьи. Регионы ярко реагируют», — добавила Федорова.

Напомним, 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Он призван привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются дети на всей планете.

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Все новости / Общество / Оксана Федорова: благотворительность — это не только финансовая помощь
дети оксана федорова благотворительность федорова
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