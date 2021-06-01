Санкт-Петербург, 1 июня. Помощь, в том числе детям, бывает не только финансовой. Есть огромное количество благотворительных организаций, заявила обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова.

В ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН, Федорова, основательница благотворительного фонда «Спешите делать добро!», подчеркнула, что сегодня существует огромное количество благотворительных, общественных, некоммерческих организаций.

«Помощь бывает разной, это не только финансовая в качестве адресной программы. Она может осуществляться и в спортивном, и культурном направлении, в проведении больших мероприятий, в грантовых вещах, и просто организации досуга — это тоже помощь», — рассказала Федорова.

Телеведущая добавила, что дети, особенно в подростковом возрасте, должны быть активно вовлечены в различные программы. К примеру, у фонда «Спешите делать добро!» есть несколько различных направлений: адресная помощь, когда финансовая помощь выделяется на конкретное направление (для лечения детей с ДЦП, к примеру); программа «Культура и просвещение», направленная на реализацию патриотических программ, развитие материнства и детства.

Фонд также организует проект «Маленькие герои большой войны», в рамках которого рассказывают про детей и их подвиги в годы Великой Отечественной воны, а также издали одноименную книгу и аудиокнигу.

«Так мы рассказываем о героизме детям. Пришло более 20 тыс. заявок в этом году. Семейные ценности и патриотические интересуют семьи. Регионы ярко реагируют», — добавила Федорова.

Напомним, 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Он призван привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются дети на всей планете.