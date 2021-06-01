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Жители Днепропетровской области решили восстановить СССР
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Эксперт указал на косвенную поддержку Киевом «Северного потока — 2»
23:21
Общество
Мраморное море в Турции оказалось в «слизи» из-за отходов
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Спорт
Сборная России крупно обыграла Белоруссию на ЧМ по хоккею
23:19
Экономика
Украина превратила авиазавод «Антонов» в символ позора
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23:17
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Психолог перечислила главные ошибки россиян в организации детского отдыха летом
23:16
Общество
Дмитрия Гудкова могут осудить по статье о причинении имущественного вреда
23:03
Политика
Украинский политолог поставил на место критикующего «СП-2» Зеленского
23:02
Спорт
Сборная России по футболу сравняла счет в матче с Польшей
23:00
Политика
Республиканцы выступили за возвращение санкций США против «СП-2»
23:00
Общество
Власти Дагестана предложили установить в Дербенте киноэкран высотой в восемь этажей
22:35
Общество
Доктор Мясников объяснил смертельную опасность варикозной болезни
22:30
ЦАР
Делегация ЦАР примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
22:28
Африка
Танзания ищет новых партнеров и восстанавливает отношения с Африканским союзом
22:26
Общество
ВОЗ хочет расширить сотрудничество с РФ в сфере IT-технологий в медицине
22:25
Африка
Радикалы совершили серию нападений в центрально-западной части Нигерии
22:22
Африка
Минимум восемь человек стали жертвами боевиков на юго-востоке Нигера
22:20
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Психолог перечислила главные ошибки россиян в организации детского отдыха летом

Общество
Психолог перечислила главные ошибки россиян в организации детского отдыха летом
pixabay.com  /  JillWellington

Москва, 1 июня. Психолог Наталья Искра назвала четыре главные ошибки, которые часто допускают родители, превращая летние каникулы своих детей в худший отдых.

Искра считает, что подрастающее поколение в теплое время года должно по-настоящему отдохнуть и набраться ярких впечатлений перед очередным учебным годом. Но чтобы дети действительно смогли расслабиться и насладиться летом, взрослым нужно внимательно отнестись к их досугу.

Психолог посоветовала матерям и отцам узнать у ребенка, готов ли он расстаться с ними на несколько недель и отправиться в лагерь за город или к морю. Если маленький человек боится, не нужно его заставлять и уговаривать. Это может нанести серьезную психологическую травму, которая отразится на взрослой жизни.

Наталья Искра также посоветовала не отправлять детей к малознакомым им родственникам. Например, к бабушке, которую ребенок видел всего пару раз в своей жизни. Чтобы отдых удался, нужно хотя бы несколько дней пожить вместе с сыном или дочерью у человека, с которым планируете его оставить.

«Еще один способ испортить лето — это использовать отпуск на то, чтобы нагнать все то, что было упущено за время школьной поры. Например, сесть с ребенком за изучение школьных предметов, чтобы подтянуть его к сентябрю. Скорее всего, сильно подтянуть не удастся, а лето будет испорчено», — цитирует Пятый канал заявление специалиста.

Четвертым неудачно организованным досугом можно считать свободу действий в использовании гаджетов. Чтобы ребенок отдохнул, нужно контролировать, сколько времени он проводит за приставкой, телефоном и компьютером.

Мнение Натальи Искры подтвердила доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева, которая тоже считает, что детей нельзя силой тащить в детские лагеря.

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дети родители отдых лето психолог искра
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