Психолог перечислила главные ошибки россиян в организации детского отдыха летом

Москва, 1 июня. Психолог Наталья Искра назвала четыре главные ошибки, которые часто допускают родители, превращая летние каникулы своих детей в худший отдых.

Искра считает, что подрастающее поколение в теплое время года должно по-настоящему отдохнуть и набраться ярких впечатлений перед очередным учебным годом. Но чтобы дети действительно смогли расслабиться и насладиться летом, взрослым нужно внимательно отнестись к их досугу.

Психолог посоветовала матерям и отцам узнать у ребенка, готов ли он расстаться с ними на несколько недель и отправиться в лагерь за город или к морю. Если маленький человек боится, не нужно его заставлять и уговаривать. Это может нанести серьезную психологическую травму, которая отразится на взрослой жизни.

Наталья Искра также посоветовала не отправлять детей к малознакомым им родственникам. Например, к бабушке, которую ребенок видел всего пару раз в своей жизни. Чтобы отдых удался, нужно хотя бы несколько дней пожить вместе с сыном или дочерью у человека, с которым планируете его оставить.

«Еще один способ испортить лето — это использовать отпуск на то, чтобы нагнать все то, что было упущено за время школьной поры. Например, сесть с ребенком за изучение школьных предметов, чтобы подтянуть его к сентябрю. Скорее всего, сильно подтянуть не удастся, а лето будет испорчено», — цитирует Пятый канал заявление специалиста.

Четвертым неудачно организованным досугом можно считать свободу действий в использовании гаджетов. Чтобы ребенок отдохнул, нужно контролировать, сколько времени он проводит за приставкой, телефоном и компьютером.

Мнение Натальи Искры подтвердила доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева, которая тоже считает, что детей нельзя силой тащить в детские лагеря.