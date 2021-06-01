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23:31
Общество
Иммунолог опроверг слухи о передаче коронавируса от комара к человеку
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Общество
Жители Днепропетровской области решили восстановить СССР
23:25
Экономика
Эксперт указал на косвенную поддержку Киевом «Северного потока — 2»
23:21
Общество
Мраморное море в Турции оказалось в «слизи» из-за отходов
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Спорт
Сборная России крупно обыграла Белоруссию на ЧМ по хоккею
23:19
Экономика
Украина превратила авиазавод «Антонов» в символ позора
23:18
Общество
Оксана Федорова: благотворительность — это не только финансовая помощь
23:17
Общество
Психолог перечислила главные ошибки россиян в организации детского отдыха летом
23:16
Общество
Дмитрия Гудкова могут осудить по статье о причинении имущественного вреда
23:03
Политика
Украинский политолог поставил на место критикующего «СП-2» Зеленского
23:02
Спорт
Сборная России по футболу сравняла счет в матче с Польшей
23:00
Политика
Республиканцы выступили за возвращение санкций США против «СП-2»
23:00
Общество
Власти Дагестана предложили установить в Дербенте киноэкран высотой в восемь этажей
22:35
Общество
Доктор Мясников объяснил смертельную опасность варикозной болезни
22:30
ЦАР
Делегация ЦАР примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
22:28
Африка
Танзания ищет новых партнеров и восстанавливает отношения с Африканским союзом
22:26
Общество
ВОЗ хочет расширить сотрудничество с РФ в сфере IT-технологий в медицине
22:25
Африка
Радикалы совершили серию нападений в центрально-западной части Нигерии
22:22
Африка
Минимум восемь человек стали жертвами боевиков на юго-востоке Нигера
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ЦАР
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Украинский политолог поставил на место критикующего «СП-2» Зеленского

Политика
Украинский политолог поставил на место критикующего «СП-2» Зеленского
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 1 июня. Украина не имеет рычагов воздействия против достройки газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение выразил украинский политолог Александр Дудчак.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в беседе с Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал, что РФ использует проект «СП-2», чтобы выгодно решить вопрос Донбасса и Крыма. Он сравнил газопровод с флэш-роялем в руках России.

Политолог и экономист Александр Дудчак в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что Зеленскому больше подходят домино и кости, а не покер. Киев, по его словам, не имеет карт, чтобы помешать завершению проекта.

«Не знаю, во что предпочитает играть Зеленский, может быть, домино и кости больше бы ему подошли, но это не тот вопрос, на решение которого может влиять Киев сегодня. В Киеве просто наблюдают, что происходит, в том числе исполняют выданные им направления действий», — подчеркнул украинский эксперт.

Он уточнил, что Украина может действовать только в четко очерченных коридорах. Она никак не способна повлиять на ситуацию с «СП-2», затрагивающую интересы Вашингтона или Брюсселя. Для России сегодня газопровод является козырем против Киева, который частично поддерживается Европой. При этом Дудчак добавил, что, несмотря на поведение Киева, «Россия никогда в ответ не демонстрировала эмоциональное поведение», а значит не будет полностью перекрывать транзит газа, лишь сократив его.

«Если все же представить, что транзит прекратится полностью, то для Украины это была бы серьезная проблема, потому что без транзита во многих районах страны невозможно обеспечение газом в нормальном режиме», — подчеркнул политолог.

Проект создания магистрального газопровода из России в Германию «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год через Балтийское море. Длина «СП-2» составляет 1234 км (2468 км — по двум ниткам). Американский минфин 21 мая объявил, что вводит новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в проекте. При этом чуть ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что в интересах Вашингтона — не накладывать санкции на оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и его руководство.

Зеленский тогда назвал ослабление санкций против российского проекта большой геополитической победой России и не менее большим проигрышем США. Этот факт его очень обеспокоил.

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Все новости / Политика / Украинский политолог поставил на место критикующего «СП-2» Зеленского
украина зеленский северный поток - 2
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