Украинский политолог поставил на место критикующего «СП-2» Зеленского

Киев, 1 июня. Украина не имеет рычагов воздействия против достройки газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение выразил украинский политолог Александр Дудчак.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в беседе с Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал, что РФ использует проект «СП-2», чтобы выгодно решить вопрос Донбасса и Крыма. Он сравнил газопровод с флэш-роялем в руках России.

Политолог и экономист Александр Дудчак в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что Зеленскому больше подходят домино и кости, а не покер. Киев, по его словам, не имеет карт, чтобы помешать завершению проекта.

«Не знаю, во что предпочитает играть Зеленский, может быть, домино и кости больше бы ему подошли, но это не тот вопрос, на решение которого может влиять Киев сегодня. В Киеве просто наблюдают, что происходит, в том числе исполняют выданные им направления действий», — подчеркнул украинский эксперт.

Он уточнил, что Украина может действовать только в четко очерченных коридорах. Она никак не способна повлиять на ситуацию с «СП-2», затрагивающую интересы Вашингтона или Брюсселя. Для России сегодня газопровод является козырем против Киева, который частично поддерживается Европой. При этом Дудчак добавил, что, несмотря на поведение Киева, «Россия никогда в ответ не демонстрировала эмоциональное поведение», а значит не будет полностью перекрывать транзит газа, лишь сократив его.

«Если все же представить, что транзит прекратится полностью, то для Украины это была бы серьезная проблема, потому что без транзита во многих районах страны невозможно обеспечение газом в нормальном режиме», — подчеркнул политолог.

Проект создания магистрального газопровода из России в Германию «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год через Балтийское море. Длина «СП-2» составляет 1234 км (2468 км — по двум ниткам). Американский минфин 21 мая объявил, что вводит новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в проекте. При этом чуть ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что в интересах Вашингтона — не накладывать санкции на оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и его руководство.

Зеленский тогда назвал ослабление санкций против российского проекта большой геополитической победой России и не менее большим проигрышем США. Этот факт его очень обеспокоил.