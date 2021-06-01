Республиканцы выступили за возвращение санкций США против «СП-2»

Вашингтон, 1 июня. Вашингтон должен вернуть санкции против российского проекта «Северный поток — 2». С таким обращением выступили республиканцы в Конгрессе США.

Инициатором предложения стал член Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол, его поддержали 20 однопартийцев. Законодатели считают, что завершение строительства трубопровода мотивирует Россию «на дальнейшее дестабилизирующее поведение в Европе». Соответствующее обращение уже отправлено на имя американского госсекретаря Энтони Блинкена.

По мнение законодателей, отмена санкций против «Северного потока — 2» противоречит изначальной позиции США по газопроводу. Отказ от ограничений в отношении проекта свидетельствует о том, что Белый дом ставит интересы Германии выше остальной Европы, говорится в тексте документа.

Глава комитета бундестага Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст ранее заявил, что немецкая сторона сделала все возможное для запуска «Северного потока — 2». Берлин уверен в достройке газопровода и его скором запуске.