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Общество
Иммунолог опроверг слухи о передаче коронавируса от комара к человеку
23:30
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Жители Днепропетровской области решили восстановить СССР
23:25
Экономика
Эксперт указал на косвенную поддержку Киевом «Северного потока — 2»
23:21
Общество
Мраморное море в Турции оказалось в «слизи» из-за отходов
23:21
Спорт
Сборная России крупно обыграла Белоруссию на ЧМ по хоккею
23:19
Экономика
Украина превратила авиазавод «Антонов» в символ позора
23:18
Общество
Оксана Федорова: благотворительность — это не только финансовая помощь
23:17
Общество
Психолог перечислила главные ошибки россиян в организации детского отдыха летом
23:16
Общество
Дмитрия Гудкова могут осудить по статье о причинении имущественного вреда
23:03
Политика
Украинский политолог поставил на место критикующего «СП-2» Зеленского
23:02
Спорт
Сборная России по футболу сравняла счет в матче с Польшей
23:00
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Республиканцы выступили за возвращение санкций США против «СП-2»
23:00
Общество
Власти Дагестана предложили установить в Дербенте киноэкран высотой в восемь этажей
22:35
Общество
Доктор Мясников объяснил смертельную опасность варикозной болезни
22:30
ЦАР
Делегация ЦАР примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
22:28
Африка
Танзания ищет новых партнеров и восстанавливает отношения с Африканским союзом
22:26
Общество
ВОЗ хочет расширить сотрудничество с РФ в сфере IT-технологий в медицине
22:25
Африка
Радикалы совершили серию нападений в центрально-западной части Нигерии
22:22
Африка
Минимум восемь человек стали жертвами боевиков на юго-востоке Нигера
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ЦАР
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Республиканцы выступили за возвращение санкций США против «СП-2»

Политика
Республиканцы выступили за возвращение санкций США против «СП-2»
Global Look Press  /  Nord Steram 2/Twitter.com

Вашингтон, 1 июня. Вашингтон должен вернуть санкции против российского проекта «Северный поток — 2». С таким обращением выступили республиканцы в Конгрессе США.

Инициатором предложения стал член Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол, его поддержали 20 однопартийцев. Законодатели считают, что завершение строительства трубопровода мотивирует Россию «на дальнейшее дестабилизирующее поведение в Европе». Соответствующее обращение уже отправлено на имя американского госсекретаря Энтони Блинкена.

По мнение законодателей, отмена санкций против «Северного потока — 2» противоречит изначальной позиции США по газопроводу. Отказ от ограничений в отношении проекта свидетельствует о том, что Белый дом ставит интересы Германии выше остальной Европы, говорится в тексте документа.

Глава комитета бундестага Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст ранее заявил, что немецкая сторона сделала все возможное для запуска «Северного потока — 2». Берлин уверен в достройке газопровода и его скором запуске.

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санкции сша северный поток 2
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