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Иммунолог опроверг слухи о передаче коронавируса от комара к человеку
23:30
Общество
Жители Днепропетровской области решили восстановить СССР
23:25
Экономика
Эксперт указал на косвенную поддержку Киевом «Северного потока — 2»
23:21
Общество
Мраморное море в Турции оказалось в «слизи» из-за отходов
23:21
Спорт
Сборная России крупно обыграла Белоруссию на ЧМ по хоккею
23:19
Экономика
Украина превратила авиазавод «Антонов» в символ позора
23:18
Общество
Оксана Федорова: благотворительность — это не только финансовая помощь
23:17
Общество
Психолог перечислила главные ошибки россиян в организации детского отдыха летом
23:16
Общество
Дмитрия Гудкова могут осудить по статье о причинении имущественного вреда
23:03
Политика
Украинский политолог поставил на место критикующего «СП-2» Зеленского
23:02
Спорт
Сборная России по футболу сравняла счет в матче с Польшей
23:00
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Республиканцы выступили за возвращение санкций США против «СП-2»
23:00
Общество
Власти Дагестана предложили установить в Дербенте киноэкран высотой в восемь этажей
22:35
Общество
Доктор Мясников объяснил смертельную опасность варикозной болезни
22:30
ЦАР
Делегация ЦАР примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
22:28
Африка
Танзания ищет новых партнеров и восстанавливает отношения с Африканским союзом
22:26
Общество
ВОЗ хочет расширить сотрудничество с РФ в сфере IT-технологий в медицине
22:25
Африка
Радикалы совершили серию нападений в центрально-западной части Нигерии
22:22
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Минимум восемь человек стали жертвами боевиков на юго-востоке Нигера
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Доктор Мясников объяснил смертельную опасность варикозной болезни

Общество
Доктор Мясников объяснил смертельную опасность варикозной болезни
Федеральное агентство новостей

Москва, 1 июня. Иногда варикозное расширение вен может сигнализировать о смертельной опасности. Об этом рассказал врач Александр Мясников.

Российский медик и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия-1» напомнил, что порой при варикозе развивается глубокий тромбоз. Когда оторвавшийся сгусток крови поднимается вверх, он вызывает инфаркт легкого, что может привести к летальному исходу. Есть люди, у которых существует «дефект», при котором не зарастает перегородка, отделяющая «правое сердце от левого».

«И тогда парадоксальный эмбол, который по законам анатомии никогда не попадет из правого сердца в левое, может туда попасть и вызвать инсульт», — сообщил Мясников.

Ранее Мясников сообщил, что люди с остеохондрозом на самом деле страдают от совершенно другого заболевания. Это относится преимущественно к пациентам старше 50 лет, которые жалуются на боли во всем теле. Часто им тяжело двигаться после долгого покоя. Медики диагностируют у них туннельный синдром и остеохондроз, но лечение этих заболеваний с помощью препаратов и массажа лишь усугубляет ситуацию, влияя на ЖКТ и общее самочувствие. За этими симптомами может скрываться ревматическая полимиалгия, которая, как и рассеянный склероз, более распространена в северных регионах, а число людей с ней в России должно быть довольно велико.

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Все новости / Общество / Доктор Мясников объяснил смертельную опасность варикозной болезни
здоровье болезнь мясников варикоз
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