Доктор Мясников объяснил смертельную опасность варикозной болезни

Москва, 1 июня. Иногда варикозное расширение вен может сигнализировать о смертельной опасности. Об этом рассказал врач Александр Мясников.

Российский медик и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия-1» напомнил, что порой при варикозе развивается глубокий тромбоз. Когда оторвавшийся сгусток крови поднимается вверх, он вызывает инфаркт легкого, что может привести к летальному исходу. Есть люди, у которых существует «дефект», при котором не зарастает перегородка, отделяющая «правое сердце от левого».

«И тогда парадоксальный эмбол, который по законам анатомии никогда не попадет из правого сердца в левое, может туда попасть и вызвать инсульт», — сообщил Мясников.

Ранее Мясников сообщил, что люди с остеохондрозом на самом деле страдают от совершенно другого заболевания. Это относится преимущественно к пациентам старше 50 лет, которые жалуются на боли во всем теле. Часто им тяжело двигаться после долгого покоя. Медики диагностируют у них туннельный синдром и остеохондроз, но лечение этих заболеваний с помощью препаратов и массажа лишь усугубляет ситуацию, влияя на ЖКТ и общее самочувствие. За этими симптомами может скрываться ревматическая полимиалгия, которая, как и рассеянный склероз, более распространена в северных регионах, а число людей с ней в России должно быть довольно велико.