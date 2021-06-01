Дмитрия Гудкова могут осудить по статье о причинении имущественного вреда

Москва, 1 июня. Бывшему депутату Госдумы РФ Дмитрию Гудкову грозит до пяти лет лишения свободы по ст. 165 ч. 2 УК РФ. Подозреваемого задержали на несколько суток.

При определенных обстоятельствах наказание по статье может быть смягчено до пяти лет принудительных работ. В обоих случаях осужденному по статье могут быть назначены дополнительно два года заключения под стражей.

Ранее правоохранительные органы приехали с обыском на дачу к Гудкову. После этого бывшего парламентария перевезли в московскую квартиру для продолжения следственных мероприятий.