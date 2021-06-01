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23:21
Общество
Мраморное море в Турции оказалось в «слизи» из-за отходов
23:21
Спорт
Сборная России крупно обыграла Белоруссию на ЧМ по хоккею
23:19
Экономика
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23:00
Политика
Республиканцы выступили за возвращение санкций США против «СП-2»
23:00
Общество
Власти Дагестана предложили установить в Дербенте киноэкран высотой в восемь этажей
22:35
Общество
Доктор Мясников объяснил смертельную опасность варикозной болезни
22:30
ЦАР
Делегация ЦАР примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
22:28
Африка
Танзания ищет новых партнеров и восстанавливает отношения с Африканским союзом
22:26
Общество
ВОЗ хочет расширить сотрудничество с РФ в сфере IT-технологий в медицине
22:25
Африка
Радикалы совершили серию нападений в центрально-западной части Нигерии
22:22
Африка
Минимум восемь человек стали жертвами боевиков на юго-востоке Нигера
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Дмитрия Гудкова могут осудить по статье о причинении имущественного вреда

Общество
Дмитрия Гудкова могут осудить по статье о причинении имущественного вреда
youtube.com  /  Prt Scr / DW на русском

Москва, 1 июня. Бывшему депутату Госдумы РФ Дмитрию Гудкову грозит до пяти лет лишения свободы по ст. 165 ч. 2 УК РФ. Подозреваемого задержали на несколько суток.

При определенных обстоятельствах наказание по статье может быть смягчено до пяти лет принудительных работ. В обоих случаях осужденному по статье могут быть назначены дополнительно два года заключения под стражей.

Ранее правоохранительные органы приехали с обыском на дачу к Гудкову. После этого бывшего парламентария перевезли в московскую квартиру для продолжения следственных мероприятий.

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арест гудков имущественный вред
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