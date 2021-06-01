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01 июня 23:31
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новостей
23:30
Общество
Жители Днепропетровской области решили восстановить СССР
23:25
Экономика
Эксперт указал на косвенную поддержку Киевом «Северного потока — 2»
23:21
Общество
Мраморное море в Турции оказалось в «слизи» из-за отходов
23:21
Спорт
Сборная России крупно обыграла Белоруссию на ЧМ по хоккею
23:19
Экономика
Украина превратила авиазавод «Антонов» в символ позора
23:18
Общество
Оксана Федорова: благотворительность — это не только финансовая помощь
23:17
Общество
Психолог перечислила главные ошибки россиян в организации детского отдыха летом
23:16
Общество
Дмитрия Гудкова могут осудить по статье о причинении имущественного вреда
23:03
Политика
Украинский политолог поставил на место критикующего «СП-2» Зеленского
23:02
Спорт
Сборная России по футболу сравняла счет в матче с Польшей
23:00
Политика
Республиканцы выступили за возвращение санкций США против «СП-2»
23:00
Общество
Власти Дагестана предложили установить в Дербенте киноэкран высотой в восемь этажей
22:35
Общество
Доктор Мясников объяснил смертельную опасность варикозной болезни
22:30
ЦАР
Делегация ЦАР примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
22:28
Африка
Танзания ищет новых партнеров и восстанавливает отношения с Африканским союзом
22:26
Общество
ВОЗ хочет расширить сотрудничество с РФ в сфере IT-технологий в медицине
22:25
Африка
Радикалы совершили серию нападений в центрально-западной части Нигерии
22:22
Африка
Минимум восемь человек стали жертвами боевиков на юго-востоке Нигера
22:20
ЦАР
Провокации Франции: как ЦАР и Чад могут вместе противостоять иностранному вмешательству
22:04
Армия
Северный флот России отметил 288-ю годовщину со дня основания
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Делегация ЦАР примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

ЦАР
Делегация ЦАР примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
facebook.com  /  @ngrebadapm

Санкт-Петербург, 1 июня. Центральноафриканская делегация прибыла в Санкт-Петербург для участия в экономическом форуме в воскресенье, 30 мая.

Об этом сообщил премьер-министр государства Фирмен Нгребада.

ЦАР представляют глава Минфина Феликс Молуа и руководитель Министерства горнодобывающей промышленности Леопольд Мболи Фатран.

Петербургский международный экономический форум — грандиозное событие в мире бизнеса. Его проводят с 1997 года. В мероприятии принимают участие политики и предприниматели. Президент России Владимир Путин с 2006 года уделяет этому событию особое внимание.

Развитие отношений с Российской Федерацией занимает важное место в политике ЦАР. Помощь Москвы стала решающим фактором в борьбе центральноафриканцев с конгломератом группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Кроме того, РФ принимает активное участие в восстановлении страны, разрушенной многочисленными вооруженными конфликтами и кризисами. Многие иностранные государства стремятся инвестировать в перспективную ЦАР, однако местные власти предпочитают работать с россиянами, которые уже доказали, что являются надежными партнерами.

Новым шагом в отношениях между Москвой и Банги стал фильм «Турист». История о работе российских инструкторов в республике — первый совместный творческий проект двух держав. Мировая премьера состоялась 14 мая в столице ЦАР.

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россия цар нгребада
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