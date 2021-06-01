Делегация ЦАР примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

Санкт-Петербург, 1 июня. Центральноафриканская делегация прибыла в Санкт-Петербург для участия в экономическом форуме в воскресенье, 30 мая.

Об этом сообщил премьер-министр государства Фирмен Нгребада.

ЦАР представляют глава Минфина Феликс Молуа и руководитель Министерства горнодобывающей промышленности Леопольд Мболи Фатран.

Петербургский международный экономический форум — грандиозное событие в мире бизнеса. Его проводят с 1997 года. В мероприятии принимают участие политики и предприниматели. Президент России Владимир Путин с 2006 года уделяет этому событию особое внимание.

Развитие отношений с Российской Федерацией занимает важное место в политике ЦАР. Помощь Москвы стала решающим фактором в борьбе центральноафриканцев с конгломератом группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Кроме того, РФ принимает активное участие в восстановлении страны, разрушенной многочисленными вооруженными конфликтами и кризисами. Многие иностранные государства стремятся инвестировать в перспективную ЦАР, однако местные власти предпочитают работать с россиянами, которые уже доказали, что являются надежными партнерами.

Новым шагом в отношениях между Москвой и Банги стал фильм «Турист». История о работе российских инструкторов в республике — первый совместный творческий проект двух держав. Мировая премьера состоялась 14 мая в столице ЦАР.