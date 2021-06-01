Танзания ищет новых партнеров и восстанавливает отношения с Африканским союзом

Додома, 1 июня. Министр иностранных дел Танзании Либерата Муламула заявила, что страна намеревается восстановить отношения с двумя учреждениями Африканского союза (АС), а именно судом по правам человека и народов и Континентальной зоной свободной торговли.

В первую очередь Муламула встретилась с председателем судебного органа Сильвеном Орье в крупнейшем танзанийском городе Дар-эс-Саламе.

«В Танзании до сих пор находится штаб-квартира суда. Разве это не означает, что между нами все еще существуют отношения», — заявила Муламула.

Орье согласился и пояснил, что ведомство уже давно намеревается расширять количество представительств в Танзании.

Глава МИД африканского государства также рассказала, что парламент уже завершает процесс ратификации документа, согласно которому в Танзании создадут свободную экономическую зону.

Ранее британский министр по делам Африки Джеймс Даддридж встретился с президентом республики Самией Сулуху Хасан. В ходе встречи национальный лидер пообещала «открыть двери» для иностранных предприятий и обеспечить привлекательную и дружественную инвестиционную атмосферу.