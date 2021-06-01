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23:30
Общество
Жители Днепропетровской области решили восстановить СССР
23:25
Экономика
Эксперт указал на косвенную поддержку Киевом «Северного потока — 2»
23:21
Общество
Мраморное море в Турции оказалось в «слизи» из-за отходов
23:21
Спорт
Сборная России крупно обыграла Белоруссию на ЧМ по хоккею
23:19
Экономика
Украина превратила авиазавод «Антонов» в символ позора
23:18
Общество
Оксана Федорова: благотворительность — это не только финансовая помощь
23:17
Общество
Психолог перечислила главные ошибки россиян в организации детского отдыха летом
23:16
Общество
Дмитрия Гудкова могут осудить по статье о причинении имущественного вреда
23:03
Политика
Украинский политолог поставил на место критикующего «СП-2» Зеленского
23:02
Спорт
Сборная России по футболу сравняла счет в матче с Польшей
23:00
Политика
Республиканцы выступили за возвращение санкций США против «СП-2»
23:00
Общество
Власти Дагестана предложили установить в Дербенте киноэкран высотой в восемь этажей
22:35
Общество
Доктор Мясников объяснил смертельную опасность варикозной болезни
22:30
ЦАР
Делегация ЦАР примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
22:28
Африка
Танзания ищет новых партнеров и восстанавливает отношения с Африканским союзом
22:26
Общество
ВОЗ хочет расширить сотрудничество с РФ в сфере IT-технологий в медицине
22:25
Африка
Радикалы совершили серию нападений в центрально-западной части Нигерии
22:22
Африка
Минимум восемь человек стали жертвами боевиков на юго-востоке Нигера
22:20
ЦАР
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Радикалы совершили серию нападений в центрально-западной части Нигерии

Африка
Радикалы совершили серию нападений в центрально-западной части Нигерии
flickr.com  /  @Robert

Абуджа, 1 июня. Боевики совершили серию нападений в Нигерии.

Вооруженная группировка ворвалась в поселение Бери, расположенное на территории штата Нигер. Преступники подожгли полицейский участок. Несколько человек получили ранения.

Боевики убили не менее 15 человек. Некоторые источники утверждают, что среди них есть один правоохранитель. Силовики отбились от радикалов и даже ликвидировали пятерых из них.

Также под атаку попал населенный пункт Гарин-Габас. При этом отпор бандгруппе дала местная молодежь, которая встала на защиту своих домов. Пока неизвестно, какие потери понесли обе стороны.

Вооруженные боевики также ворвались в Унгван-Бако. Они похитили неустановленное число местных жителей, в основном женщин и детей. Все случаи подтвердили в Государственном агентстве по чрезвычайным ситуациям, однако чиновники не предоставили никаких подробностей.

Недавно полицейским удалось освободить 14 человек, которых боевики захватили в штате Нигер. Правоохранители вызволили жертв недалеко от города Гаурака. Радикалы открыли по силовикам огонь, однако они смогли одержать победу и спасти людей.

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Все новости / Африка / Радикалы совершили серию нападений в центрально-западной части Нигерии
нигерия
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