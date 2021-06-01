Радикалы совершили серию нападений в центрально-западной части Нигерии

Абуджа, 1 июня. Боевики совершили серию нападений в Нигерии.

Вооруженная группировка ворвалась в поселение Бери, расположенное на территории штата Нигер. Преступники подожгли полицейский участок. Несколько человек получили ранения.

Боевики убили не менее 15 человек. Некоторые источники утверждают, что среди них есть один правоохранитель. Силовики отбились от радикалов и даже ликвидировали пятерых из них.

Также под атаку попал населенный пункт Гарин-Габас. При этом отпор бандгруппе дала местная молодежь, которая встала на защиту своих домов. Пока неизвестно, какие потери понесли обе стороны.

Вооруженные боевики также ворвались в Унгван-Бако. Они похитили неустановленное число местных жителей, в основном женщин и детей. Все случаи подтвердили в Государственном агентстве по чрезвычайным ситуациям, однако чиновники не предоставили никаких подробностей.

Недавно полицейским удалось освободить 14 человек, которых боевики захватили в штате Нигер. Правоохранители вызволили жертв недалеко от города Гаурака. Радикалы открыли по силовикам огонь, однако они смогли одержать победу и спасти людей.