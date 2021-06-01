Минимум восемь человек стали жертвами боевиков на юго-востоке Нигера

Ниамей, 1 июня. Группировка «Боко Харам»1 (запрещена в РФ) атаковала город Диффа, расположенный в юго-восточной части Нигера. Нападение произошло в пятницу, 28 мая.

Министерство обороны африканской страны сообщило, что жертвами нападения стали минимум четверо гражданских и четверо военнослужащих. Армия в свою очередь ликвидировала шестерых боевиков.

В населенный пункт ворвались около 15 автомобилей. Им противостояли вооруженные силы Нигера, которые после ожесточенных боев все-таки смогли выбить противников из города.

Юго-восток Нигера в последнее время находится в особой опасности. Радикалы совершают регулярные нападения именно на этой территории. Последний инцидент произошел в конце мая. Боевики атаковали контрольно-пропускной пункт жандармерии, расположенный на границе с Нигерией, между Майне-Сороа и Диффа.

В апреле на рубежах республик произошел еще один случай, связанный с ударом по силовикам. Бандформирование вступило в бой с национальной армией неподалеку от все того же Диффа. Тогда погибло четверо военнослужащих.

1 Организация запрещена на территории РФ.