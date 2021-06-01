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23:30
Общество
Жители Днепропетровской области решили восстановить СССР
23:25
Экономика
Эксперт указал на косвенную поддержку Киевом «Северного потока — 2»
23:21
Общество
Мраморное море в Турции оказалось в «слизи» из-за отходов
23:21
Спорт
Сборная России крупно обыграла Белоруссию на ЧМ по хоккею
23:19
Экономика
Украина превратила авиазавод «Антонов» в символ позора
23:18
Общество
Оксана Федорова: благотворительность — это не только финансовая помощь
23:17
Общество
Психолог перечислила главные ошибки россиян в организации детского отдыха летом
23:16
Общество
Дмитрия Гудкова могут осудить по статье о причинении имущественного вреда
23:03
Политика
Украинский политолог поставил на место критикующего «СП-2» Зеленского
23:02
Спорт
Сборная России по футболу сравняла счет в матче с Польшей
23:00
Политика
Республиканцы выступили за возвращение санкций США против «СП-2»
23:00
Общество
Власти Дагестана предложили установить в Дербенте киноэкран высотой в восемь этажей
22:35
Общество
Доктор Мясников объяснил смертельную опасность варикозной болезни
22:30
ЦАР
Делегация ЦАР примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
22:28
Африка
Танзания ищет новых партнеров и восстанавливает отношения с Африканским союзом
22:26
Общество
ВОЗ хочет расширить сотрудничество с РФ в сфере IT-технологий в медицине
22:25
Африка
Радикалы совершили серию нападений в центрально-западной части Нигерии
22:22
Африка
Минимум восемь человек стали жертвами боевиков на юго-востоке Нигера
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Минимум восемь человек стали жертвами боевиков на юго-востоке Нигера

Африка
Минимум восемь человек стали жертвами боевиков на юго-востоке Нигера
wikipedia.org  /  Nicolas Pinault (VOA) / Public Domain

Ниамей, 1 июня. Группировка «Боко Харам»1 (запрещена в РФ) атаковала город Диффа, расположенный в юго-восточной части Нигера. Нападение произошло в пятницу, 28 мая.

Министерство обороны африканской страны сообщило, что жертвами нападения стали минимум четверо гражданских и четверо военнослужащих. Армия в свою очередь ликвидировала шестерых боевиков.

В населенный пункт ворвались около 15 автомобилей. Им противостояли вооруженные силы Нигера, которые после ожесточенных боев все-таки смогли выбить противников из города.

Юго-восток Нигера в последнее время находится в особой опасности. Радикалы совершают регулярные нападения именно на этой территории. Последний инцидент произошел в конце мая. Боевики атаковали контрольно-пропускной пункт жандармерии, расположенный на границе с Нигерией, между Майне-Сороа и Диффа.

В апреле на рубежах республик произошел еще один случай, связанный с ударом по силовикам. Бандформирование вступило в бой с национальной армией неподалеку от все того же Диффа. Тогда погибло четверо военнослужащих.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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нигерия боко харам
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