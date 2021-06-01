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23:30
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Жители Днепропетровской области решили восстановить СССР
23:25
Экономика
Эксперт указал на косвенную поддержку Киевом «Северного потока — 2»
23:21
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Мраморное море в Турции оказалось в «слизи» из-за отходов
23:21
Спорт
Сборная России крупно обыграла Белоруссию на ЧМ по хоккею
23:19
Экономика
Украина превратила авиазавод «Антонов» в символ позора
23:18
Общество
Оксана Федорова: благотворительность — это не только финансовая помощь
23:17
Общество
Психолог перечислила главные ошибки россиян в организации детского отдыха летом
23:16
Общество
Дмитрия Гудкова могут осудить по статье о причинении имущественного вреда
23:03
Политика
Украинский политолог поставил на место критикующего «СП-2» Зеленского
23:02
Спорт
Сборная России по футболу сравняла счет в матче с Польшей
23:00
Политика
Республиканцы выступили за возвращение санкций США против «СП-2»
23:00
Общество
Власти Дагестана предложили установить в Дербенте киноэкран высотой в восемь этажей
22:35
Общество
Доктор Мясников объяснил смертельную опасность варикозной болезни
22:30
ЦАР
Делегация ЦАР примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
22:28
Африка
Танзания ищет новых партнеров и восстанавливает отношения с Африканским союзом
22:26
Общество
ВОЗ хочет расширить сотрудничество с РФ в сфере IT-технологий в медицине
22:25
Африка
Радикалы совершили серию нападений в центрально-западной части Нигерии
22:22
Африка
Минимум восемь человек стали жертвами боевиков на юго-востоке Нигера
22:20
ЦАР
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ВОЗ хочет расширить сотрудничество с РФ в сфере IT-технологий в медицине

Общество
ВОЗ хочет расширить сотрудничество с РФ в сфере IT-технологий в медицине
rosminzdrav.ru  /  Министерство здравоохранения Российской Федерации

Женева, 1 июня. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает расширение сотрудничества с Россией. Речь идет о сотрудничестве в области IT-технологии в медицине.

Соответствующее заявление сделал глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в ходе переговоров с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

«Пандемия стала драйвером использования цифровых технологий в здравоохранении. Россией внедрена единая информационная система мониторинга инфекционных болезней, основой которой стал федеральный регистр пациентов с COVID-19», — отметил представитель ВОЗ.

Во время встречи стороны затронули несколько вопросов по взаимному сотрудничеству, обсудили вклад Москвы в снижении беремени неинфекционных заболеваний (НИЗ) не только в Европе, но и во всем мире.

ВОЗ ранее отметила достижения России в борьбе с курением среди населения. Число некурящих совершеннолетних россиян снизилось с 39,4% в 2009 году до 25% в 2020-ом. В связи с этим Минздрав РФ получил награду от организации.

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Все новости / Общество / ВОЗ хочет расширить сотрудничество с РФ в сфере IT-технологий в медицине
россия медицина воз
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