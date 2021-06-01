ВОЗ хочет расширить сотрудничество с РФ в сфере IT-технологий в медицине

Женева, 1 июня. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает расширение сотрудничества с Россией. Речь идет о сотрудничестве в области IT-технологии в медицине.

Соответствующее заявление сделал глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в ходе переговоров с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

«Пандемия стала драйвером использования цифровых технологий в здравоохранении. Россией внедрена единая информационная система мониторинга инфекционных болезней, основой которой стал федеральный регистр пациентов с COVID-19», — отметил представитель ВОЗ.

Во время встречи стороны затронули несколько вопросов по взаимному сотрудничеству, обсудили вклад Москвы в снижении беремени неинфекционных заболеваний (НИЗ) не только в Европе, но и во всем мире.

ВОЗ ранее отметила достижения России в борьбе с курением среди населения. Число некурящих совершеннолетних россиян снизилось с 39,4% в 2009 году до 25% в 2020-ом. В связи с этим Минздрав РФ получил награду от организации.