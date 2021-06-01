Сборная России по футболу сравняла счет в матче с Польшей

Вроцлав, 1 июня. Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев сравнял счет в товарищеском матче сборной России против Польши. Встреча проходит во Вроцлаве.

Счет в матче открыли поляки на четвертой минуте. Голом отметился Якуб Шверчок.

Российские футболисты проводят товарищеские матчи в рамках подготовки к участию в чемпионате Европы по футболу. В следующей встрече команда встретится со сборной Болгарии 5 июня.

Ранее были оглашены составы на этот матч. С первых минут в основе российской команды вышли главные лидеры — Артем Дзюба, Алексей Миранчук и Александр Головин.