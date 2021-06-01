Провокации Франции: как ЦАР и Чад могут вместе противостоять иностранному вмешательству

На границе Чада и ЦАР произошло вооруженное столкновение с участием армий двух стран и боевиков из разгромленного конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Этот инцидент поставил под угрозу отношения двух африканских государств.

Республики понесли потери. При этом чадские власти утверждают, что их военнослужащих убили бойцы центральноафриканской армии (FACA), которые якобы пересекли государственные рубежи. В Банги прилагают усилия, чтобы сохранить партнерские связи с Нджаменой. Они настаивают на совместном расследовании, которое позволит выяснить все детали произошедшего.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как происшествие на северных рубежах ЦАР повлияет на отношения республики с Чадом, и есть ли способ их сохранить.

Кто виноват

Армия ЦАР выследила отряд боевиков во время патрулирования окрестностей поселения Банг. Преследование преступников закончилось между чадской и центральноафриканской территориями. В боях с радикалами участвовали военнослужащие обеих стран.

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Радикалы убили несколько человек как со стороны Чада, так и со стороны ЦАР. Однако Нджамена обвинила в гибели солдат вооруженные силы соседнего государства (FACA).

Северная часть Центральноафриканской Республики, которая прилегает к чадской территории, находится под усиленной охраной армии с апреля текущего года. Такое решение власти ЦАР приняли после убийства президента Чада Идриса Деби. В Банги опасаются, что нестабильность в соседней стране может подорвать недавние успехи правительственных войск по зачистке территорий от боевиков.

Вооруженные силы республики разгромили конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Однако попытки подорвать стабильность в ЦАР продолжаются. Последние события у Банга служат тому доказательством.

Что делать

Министерство иностранных дел ЦАР уже выпустило заявление, в котором глава ведомства Сильви Байпо-Темон призывает власти соседнего государства мирно решить возникшие разногласия. Прежде всего, необходимо разобраться в ситуации и выяснить все подробности инцидента.

МИД отметил, что пока все указывает на то, что боевики пытались спровоцировать конфликт между странами и тем самым подорвать стабильность в ЦАР. Правительство Центральноафриканской Республики считает, что необходимо сделать все возможное для расследования этого дела.

Федеральное агентство новостей / Erick Ngaba

В ближайшее время в столицу Чада прибудет группа, которая должна принять участие в создании совместной комиссии по факту произошедшего.

Провокации боевиков

К Чаду обратился и официальный представитель правительства ЦАР Максим Анж Казаги. Он выразил соболезнования властям соседнего государства и семьям погибших.

В центральноафриканском коммюнике подчеркивается, что необходимо сохранять самообладание и не поддаваться на провокации со стороны иностранных игроков, в частности Франции, которая стремится дестабилизировать ситуацию в Африке, чтобы восстановить утраченное влияние в регионе.

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Казаги отметил, что за трагедию, которая произошла на границе, несут ответственность боевики из ныне разбитого конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Правительство ЦАР уверено, что этот инцидент не повлияет на братские отношения с Чадом. Страны будут вместе противостоять общим врагам.

При чем тут Франция

Важную роль в произошедшем играет Франция. Париж оказывает давление на Нджамену и зачастую диктует условия, предусматривающие исключительно неоколониальные интересы бывшей метрополии.

Для Пятой республики контроль на чадской территории — это возможность дестабилизировать ситуацию в ЦАР. Специалист по коммуникациям, человеческим ресурсам и стратегии швейцарско-камерунского происхождения Натали Ямб отметила, что это фактор, о котором нельзя забывать, расследуя инцидент на границе.

По указке Франции в Чаде намеренно игнорировали поток наемников, который проходил через границу республики в ЦАР. Нджамена слепо следует указаниям бывшей метрополии и выполняет поставленные задачи. Фактически, африканская страна давно превратилась в марионетку Елисейского дворца и выступает главным источником угрозы для соседних государств.

facebook.com / prnt scr

Недавний арест французского агента Хуана Реми Киньоло в ЦАР доказал, что Париж принимает непосредственное участие в вооруженных конфликтах на континенте. Чаду в этом случае отведена отдельная роль: на его территории французы готовят наемников, которых затем отправляют в Центральноафриканскую Республику.