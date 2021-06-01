Стали известны подробности проведения обысков у Гудковых

Москва, 1 июня. Экс-депутат Дмитрий Гудков задержан до суда. Он подозревается в причинении имущественного ущерба.

Бывший парламентарий был задержан у себя в загородном доме. На месте ареста находилась и его тетя – Ирина Ермилова, которая вместе Гудковым также находится под стражей. Экс-депутат задержан по подозрению неуплаты аренды жилья. Теперь он проведет под стражей не менее двух суток, после чего будет принято решение о его дальнейшей мере пресечения.

Обыски были проведены на даче Геннадия Гудкова в Коломне. В доме тогда был Дмитрий Гудков и дети. Кроме того, такие же мероприятия провели в квартире сестры жены Геннадия Гудкова и помещении, где восемь лет назад был его офис, сообщил информированный источник.

Недавно стало известно, что экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова задержали в качестве подозреваемого по уголовной статье о причинении имущественного ущерба. Обыски проведены и в его квартире в Москве.