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01 июня 23:30
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новостей
23:30
Общество
Жители Днепропетровской области решили восстановить СССР
23:25
Экономика
Эксперт указал на косвенную поддержку Киевом «Северного потока — 2»
23:21
Общество
Мраморное море в Турции оказалось в «слизи» из-за отходов
23:21
Спорт
Сборная России крупно обыграла Белоруссию на ЧМ по хоккею
23:19
Экономика
Украина превратила авиазавод «Антонов» в символ позора
23:18
Общество
Оксана Федорова: благотворительность — это не только финансовая помощь
23:17
Общество
Психолог перечислила главные ошибки россиян в организации детского отдыха летом
23:16
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Дмитрия Гудкова могут осудить по статье о причинении имущественного вреда
23:03
Политика
Украинский политолог поставил на место критикующего «СП-2» Зеленского
23:02
Спорт
Сборная России по футболу сравняла счет в матче с Польшей
23:00
Политика
Республиканцы выступили за возвращение санкций США против «СП-2»
23:00
Общество
Власти Дагестана предложили установить в Дербенте киноэкран высотой в восемь этажей
22:35
Общество
Доктор Мясников объяснил смертельную опасность варикозной болезни
22:30
ЦАР
Делегация ЦАР примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
22:28
Африка
Танзания ищет новых партнеров и восстанавливает отношения с Африканским союзом
22:26
Общество
ВОЗ хочет расширить сотрудничество с РФ в сфере IT-технологий в медицине
22:25
Африка
Радикалы совершили серию нападений в центрально-западной части Нигерии
22:22
Африка
Минимум восемь человек стали жертвами боевиков на юго-востоке Нигера
22:20
ЦАР
Провокации Франции: как ЦАР и Чад могут вместе противостоять иностранному вмешательству
22:04
Армия
Северный флот России отметил 288-ю годовщину со дня основания
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Стали известны подробности проведения обысков у Гудковых

  /   Обновлено: 01 июня 2021 22:30
Политика
Стали известны подробности проведения обысков у Гудковых
youtube.com  /  Prt Scr / DW на русском

Москва, 1 июня. Экс-депутат Дмитрий Гудков задержан до суда. Он подозревается в причинении имущественного ущерба.

Бывший парламентарий был задержан у себя в загородном доме. На месте ареста находилась и его тетя – Ирина Ермилова, которая вместе Гудковым также находится под стражей. Экс-депутат задержан по подозрению неуплаты аренды жилья. Теперь он проведет под стражей не менее двух суток, после чего будет принято решение о его дальнейшей мере пресечения.

Обыски были проведены на даче Геннадия Гудкова в Коломне. В доме тогда был Дмитрий Гудков и дети. Кроме того, такие же мероприятия провели в квартире сестры жены Геннадия Гудкова и помещении, где восемь лет назад был его офис, сообщил информированный источник.

Недавно стало известно, что экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова задержали в качестве подозреваемого по уголовной статье о причинении имущественного ущерба. Обыски проведены и в его квартире в Москве.

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арест дмитрий гудков политик
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