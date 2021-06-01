Северный флот России отметил 288-ю годовщину со дня основания

Североморск, 1 июня. Сегодня в Североморске празднуют День Северного флота (СФ) России, которому исполнилось 288 лет. СФ является крупнейшим оперативно-стратегическим соединением РФ.

Первые корабли флотилии были построены в Архангельском военном порту. Их зоной ответственности было Белое море и побережье Кольского полуострова.

Временно исполняющий обязанности командующего Северным флотом Владимир Воробьев в Североморске начал поздравление личного состава с перечисления заслуг. За прошедшую зиму военные отработали 1 700 тактических мероприятий и уже подготовили расписание летних учений.

Ранее пресс-служба Северного флота сообщила, что моряки проведут комплексные межвидовые учения. Целью маневров станет обеспечение безопасного судоходства Северного морского пути (СМП).