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01 июня 22:04
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новостей
22:03
Армия
Северный флот России отметил 288-ю годовщину со дня основания
22:00
Общество
Политолог пояснил, почему энергоблокада Крыма оказалась для Украины выстрелом в ногу
21:50
Происшествия
Этапированный в Краснодар Пивоваров написал письмо сторонникам
21:48
Экономика
Российские автоэксперты составили рейтинг самых доступных машин на рынке
21:40
США
Либералы в США создают «пояснительную бригаду» для борьбы с консервативным мнением
21:39
ЦАР
Жители ЦАР опровергли информацию о вторжении национальной армии на территорию Чада
21:36
Общество
Психолог раскрыла недопустимые ошибки родителей при планировании детских каникул
21:36
Политика
Лукашенко пригласил представителей Донбасса в Минск на общение с Протасевичем
21:34
ЦАР
Власти ЦАР создадут условия для участия молодежи в политической жизни страны
21:32
Общество
Командиры ВСУ нашли способ заставить военных продлевать контракты в ООС
21:31
Политика
Бизнесмен заявил о разрушении порта Клайпеды руками литовских властей
21:27
Происшествия
Дело Пивоварова рассмотрят в Первомайском суде
21:24
Политика
Хазин озвучил новый анекдот о Боширове и посадке самолета Ryanair
21:19
ЦАР
Ситуация на границе Чада и ЦАР: как Франция готовила наемников для госпереворота
21:11
Общество
Вострецов: «Росгосстрах» проявил социальную ответственность
21:10
Политика
Канцлер Австрии заявил о необходимости ЕС рассмотреть новые санкции против Белоруссии
21:06
Политика
Обнародована третья часть «прослушки» Медведчука
21:06
Происшествия
Бесхозный предмет стал причиной эвакуации в кировской больнице
21:05
Общество
Ужас длинною в 888 дней: Мира Тэрада о заключении в американской тюрьме
21:05
Происшествия
Командира борта Utair и инженера аэропорта в Коми обвинили в нарушении правил
Все новости

Российские автоэксперты составили рейтинг самых доступных машин на рынке

Экономика
Российские автоэксперты составили рейтинг самых доступных машин на рынке
Невские Новости

Москва, 1 июня. Автопроизводители в мае вновь повысили цены на машины в России. Бюджетных вариантов остается все меньше, однако найти их пока можно.

Автоэксперты портала Carsweek составили топ-5 самых недорогих машин на российском рынке в июне текущего года. Возглавила его отечественная «Гранта» в кузове седан.

Lada Granta

Покупателям придется отдать за эту модель в стандартной комплектации 519,9 тыс. рублей. Сейчас отдача 1,6-литрового мотора достигает 90 л.с. вместо прежних 87 «коней». В эту комплектацию входит не так много: есть подушка безопасности, крепления Isofix для детского кресла, системы ABS и EBD. В начале мая стало известно, что АвтоВАЗ планирует изменить название Lada Granta в 2023 году, тем самым ознаменовав новый этап развития компании.

Lada Niva Legend

Внедорожник все еще сохраняет звание самого доступного полноприводного автомобиля в России, несмотря на существенный рост цен. Комплектацию Classic можно купить за 619,9 тыс. рублей. За эту сумму покупателю предлагают 1,7-литровый мотор с мощностью 87 л.с. и 5-ступенчатую «механику».

Недавно стало известно, что промышленные дизайнеры пересмотрели внешний вид нового поколения «Нивы», которое получит название Niva Vision. Предполагается, что модифицированная Niva Legend станет доступна для приобретения на российском рынке уже в 2023 году, однако специалисты не исключают переноса премьеры на 2024 год.

Renault Logan

Замыкает первую тройку компактный французский седан. За модификацию Access продавец требует 706 тыс. рублей. Подушка безопасности есть только со стороны водителя. Также стоит упомянуть о наличии светодиодных ходовых огней.

Lada Xray

АвтоВАЗ недавно пересмотрел комплектации хэтчбека Xray и повысил цены. Теперь даже за Standart дилеры просят не менее 706,9 тыс. рублей. Двигатель Xray мощнее, чем у базовых моделей Granta и Niva Legend, повысился и уровень комфорта (есть две подушки безопасности, центральный замок, усилитель руля, и передние электростеклоподъемники). В начале апреля АвтоВАЗ исключил вариацию Classic из гаммы комплектаций модели Lada XRay.

Lada Largus фургон

Дилеры АвтоВАЗа с марта предлагают клиентам обновленный Largus. Модель претерпела внешние изменения. Пока это все еще самый доступный фургон: 719,9 тыс. рублей в комплектации Classic: 1,6-литровый мотор на 90 л.с.

Как сообщалось ранее, компания «ВИС-Авто» («дочка» АвтоВАЗа, занимающаяся доработкой оригинальных машин) разработала версию Lada Largus с высокой крышей. В планах компании — разработать специальную внедорожную модификацию под названием «Карелия», где будет усилена подвеска и увеличиться дорожный просвет.

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Все новости / Экономика / Российские автоэксперты составили рейтинг самых доступных машин на рынке
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