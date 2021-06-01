Этапированный в Краснодар Пивоваров написал письмо сторонникам

Краснодар, 1 июня. Андрей Пивоваров написал письмо в ходе своего этапирования, которое состоялось 1 июня. Псевдоактивиста отправили из Петербурга в Анапу, а затем доставили в Краснодар.

Письмо он написал на борту самолета, доставлявшего его в Анапу. Пивоваров отметил, что успел о многом подумать и вспомнил момент своего задержания. В Петербурге псевдоактивиста перевозили по городу в сопровождении автомобилей ДПС, как это будет и в Анапе.

Пивоваров считает, что его задержание связано с предстоящими выборами в Госдуму, так как он хотел выдвигаться от партии «Яблоко».

«Я особо не скрывал, что хочу участвовать в выборах, веду переговоры с “Яблоком”. Продуктивность этих переговоров — это один вопрос, но понимаю, что смог бы осилить кампанию в округе. Иных причин для появления этого дела я не вижу», — говорится в письме.

По словам Пивоварова, на протяжении всего пути он находился в наручниках. Он добавил, что люди вокруг «не отводили глаза от него и даже подбадривали».

Андрей Пивоваров был задержан по подозрению в сотрудничестве с нежелательной в России организацией «Открытая Россия»1. Уголовное дело против псевдоактивиста было возбуждено после его репоста о проекте «Объединенные демократы» в соцсетях.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ