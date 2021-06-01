Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 июня 22:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:03
Армия
Северный флот России отметил 288-ю годовщину со дня основания
22:00
Общество
Политолог пояснил, почему энергоблокада Крыма оказалась для Украины выстрелом в ногу
21:50
Происшествия
Этапированный в Краснодар Пивоваров написал письмо сторонникам
21:48
Экономика
Российские автоэксперты составили рейтинг самых доступных машин на рынке
21:40
США
Либералы в США создают «пояснительную бригаду» для борьбы с консервативным мнением
21:39
ЦАР
Жители ЦАР опровергли информацию о вторжении национальной армии на территорию Чада
21:36
Общество
Психолог раскрыла недопустимые ошибки родителей при планировании детских каникул
21:36
Политика
Лукашенко пригласил представителей Донбасса в Минск на общение с Протасевичем
21:34
ЦАР
Власти ЦАР создадут условия для участия молодежи в политической жизни страны
21:32
Общество
Командиры ВСУ нашли способ заставить военных продлевать контракты в ООС
21:31
Политика
Бизнесмен заявил о разрушении порта Клайпеды руками литовских властей
21:27
Происшествия
Дело Пивоварова рассмотрят в Первомайском суде
21:24
Политика
Хазин озвучил новый анекдот о Боширове и посадке самолета Ryanair
21:19
ЦАР
Ситуация на границе Чада и ЦАР: как Франция готовила наемников для госпереворота
21:11
Общество
Вострецов: «Росгосстрах» проявил социальную ответственность
21:10
Политика
Канцлер Австрии заявил о необходимости ЕС рассмотреть новые санкции против Белоруссии
21:06
Политика
Обнародована третья часть «прослушки» Медведчука
21:06
Происшествия
Бесхозный предмет стал причиной эвакуации в кировской больнице
21:05
Общество
Ужас длинною в 888 дней: Мира Тэрада о заключении в американской тюрьме
21:05
Происшествия
Командира борта Utair и инженера аэропорта в Коми обвинили в нарушении правил
Все новости
01 июня 22:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:03
Армия
Северный флот России отметил 288-ю годовщину со дня основания
22:00
Общество
Политолог пояснил, почему энергоблокада Крыма оказалась для Украины выстрелом в ногу
21:50
Происшествия
Этапированный в Краснодар Пивоваров написал письмо сторонникам
21:48
Экономика
Российские автоэксперты составили рейтинг самых доступных машин на рынке
21:40
США
Либералы в США создают «пояснительную бригаду» для борьбы с консервативным мнением
21:39
ЦАР
Жители ЦАР опровергли информацию о вторжении национальной армии на территорию Чада
21:36
Общество
Психолог раскрыла недопустимые ошибки родителей при планировании детских каникул
21:36
Политика
Лукашенко пригласил представителей Донбасса в Минск на общение с Протасевичем
21:34
ЦАР
Власти ЦАР создадут условия для участия молодежи в политической жизни страны
21:32
Общество
Командиры ВСУ нашли способ заставить военных продлевать контракты в ООС
21:31
Политика
Бизнесмен заявил о разрушении порта Клайпеды руками литовских властей
21:27
Происшествия
Дело Пивоварова рассмотрят в Первомайском суде
21:24
Политика
Хазин озвучил новый анекдот о Боширове и посадке самолета Ryanair
21:19
ЦАР
Ситуация на границе Чада и ЦАР: как Франция готовила наемников для госпереворота
21:11
Общество
Вострецов: «Росгосстрах» проявил социальную ответственность
21:10
Политика
Канцлер Австрии заявил о необходимости ЕС рассмотреть новые санкции против Белоруссии
21:06
Политика
Обнародована третья часть «прослушки» Медведчука
21:06
Происшествия
Бесхозный предмет стал причиной эвакуации в кировской больнице
21:05
Общество
Ужас длинною в 888 дней: Мира Тэрада о заключении в американской тюрьме
21:05
Происшествия
Командира борта Utair и инженера аэропорта в Коми обвинили в нарушении правил
Все новости

Этапированный в Краснодар Пивоваров написал письмо сторонникам

Происшествия
Этапированный в Краснодар Пивоваров написал письмо сторонникам
pixabay.com

Краснодар, 1 июня. Андрей Пивоваров написал письмо в ходе своего этапирования, которое состоялось 1 июня. Псевдоактивиста отправили из Петербурга в Анапу, а затем доставили в Краснодар.

Письмо он написал на борту самолета, доставлявшего его в Анапу. Пивоваров отметил, что успел о многом подумать и вспомнил момент своего задержания. В Петербурге псевдоактивиста перевозили по городу в сопровождении автомобилей ДПС, как это будет и в Анапе.

Пивоваров считает, что его задержание связано с предстоящими выборами в Госдуму, так как он хотел выдвигаться от партии «Яблоко».

«Я особо не скрывал, что хочу участвовать в выборах, веду переговоры с “Яблоком”. Продуктивность этих переговоров — это один вопрос, но понимаю, что смог бы осилить кампанию в округе. Иных причин для появления этого дела я не вижу», — говорится в письме.

По словам Пивоварова, на протяжении всего пути он находился в наручниках. Он добавил, что люди вокруг «не отводили глаза от него и даже подбадривали».

Андрей Пивоваров был задержан по подозрению в сотрудничестве с нежелательной в России организацией «Открытая Россия»1. Уголовное дело против псевдоактивиста было возбуждено после его репоста о проекте «Объединенные демократы» в соцсетях.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Этапированный в Краснодар Пивоваров написал письмо сторонникам
письмо пивоваров этапирование
Комментировать
Самое популярное
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Политика 92300 31 May 2021
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Экономика 58774 31 May 2021
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Сексолог перечислила болезни, которые может вызвать сексуальное воздержание
Общество 41808 30 May 2021
Сексолог перечислила болезни, которые может вызвать сексуальное воздержание
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Политика 29007 31 May 2021
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Политолог Сосновский объяснил, почему Лукашенко взял сына в круиз с Путиным
Политика 28737 30 May 2021
Политолог Сосновский объяснил, почему Лукашенко взял сына в круиз с Путиным
Рейтинг@Mail.ru