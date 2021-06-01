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01 июня 22:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:03
Армия
Северный флот России отметил 288-ю годовщину со дня основания
22:00
Общество
Политолог пояснил, почему энергоблокада Крыма оказалась для Украины выстрелом в ногу
21:50
Происшествия
Этапированный в Краснодар Пивоваров написал письмо сторонникам
21:48
Экономика
Российские автоэксперты составили рейтинг самых доступных машин на рынке
21:40
США
Либералы в США создают «пояснительную бригаду» для борьбы с консервативным мнением
21:39
ЦАР
Жители ЦАР опровергли информацию о вторжении национальной армии на территорию Чада
21:36
Общество
Психолог раскрыла недопустимые ошибки родителей при планировании детских каникул
21:36
Политика
Лукашенко пригласил представителей Донбасса в Минск на общение с Протасевичем
21:34
ЦАР
Власти ЦАР создадут условия для участия молодежи в политической жизни страны
21:32
Общество
Командиры ВСУ нашли способ заставить военных продлевать контракты в ООС
21:31
Политика
Бизнесмен заявил о разрушении порта Клайпеды руками литовских властей
21:27
Происшествия
Дело Пивоварова рассмотрят в Первомайском суде
21:24
Политика
Хазин озвучил новый анекдот о Боширове и посадке самолета Ryanair
21:19
ЦАР
Ситуация на границе Чада и ЦАР: как Франция готовила наемников для госпереворота
21:11
Общество
Вострецов: «Росгосстрах» проявил социальную ответственность
21:10
Политика
Канцлер Австрии заявил о необходимости ЕС рассмотреть новые санкции против Белоруссии
21:06
Политика
Обнародована третья часть «прослушки» Медведчука
21:06
Происшествия
Бесхозный предмет стал причиной эвакуации в кировской больнице
21:05
Общество
Ужас длинною в 888 дней: Мира Тэрада о заключении в американской тюрьме
21:05
Происшествия
Командира борта Utair и инженера аэропорта в Коми обвинили в нарушении правил
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Жители ЦАР опровергли информацию о вторжении национальной армии на территорию Чада

ЦАР
Жители ЦАР опровергли информацию о вторжении национальной армии на территорию Чада
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 1 июня. Центральноафриканское информационное издание Ndjoni Sango опровергло информацию профранцузских и чадских СМИ о вторжении Вооруженных сил ЦАР (FACA) на территорию Чада в рамках погони за боевиками.

Журналисты агентства провели расследование, опросив жителей, которые проживают на приграничной территории.

Малочисленный отряд боевиков из ныне разбитого конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены», согласно комментариям граждан республики, спровоцировал военнослужащих FACA и открыл по ним огонь.

Бойцы правительственной армии быстро среагировали на угрозу и отразили атаку со стороны бандитов. Затем остатки незаконных вооруженных формирований бежали на территорию Чада. Вооруженные силы прекратили преследование, чтобы не нарушить границу иностранного государства.

«Я видела, как началась перестрелка. Боевики выглядели как мирные жители, однако после появления армии они достали оружие и начали вести огонь по бойцам FACA», — сообщила местная жительница.

Центральноафриканцы возмущены ложью иностранных СМИ, которые пытаются очернить Вооруженные силы ЦАР.

«Ужасно, что они обвиняют нашу армию во всех грехах. Бандформирования постоянно прибывают из Чада и терроризируют население, убивают людей и грабят нас», — пожаловался житель.

Несмотря на разгром основных сил «Коалиции», в стране все еще присутствуют разрозненные бандгруппы. Военнослужащие FACA ведут постоянную борьбу с чадскими наемниками и продолжают операцию по зачистке территории от радикалов.

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Все новости / ЦАР / Жители ЦАР опровергли информацию о вторжении национальной армии на территорию Чада
цар чад
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