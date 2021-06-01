Жители ЦАР опровергли информацию о вторжении национальной армии на территорию Чада

Банги, 1 июня. Центральноафриканское информационное издание Ndjoni Sango опровергло информацию профранцузских и чадских СМИ о вторжении Вооруженных сил ЦАР (FACA) на территорию Чада в рамках погони за боевиками.

Журналисты агентства провели расследование, опросив жителей, которые проживают на приграничной территории.

Малочисленный отряд боевиков из ныне разбитого конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены», согласно комментариям граждан республики, спровоцировал военнослужащих FACA и открыл по ним огонь.

Бойцы правительственной армии быстро среагировали на угрозу и отразили атаку со стороны бандитов. Затем остатки незаконных вооруженных формирований бежали на территорию Чада. Вооруженные силы прекратили преследование, чтобы не нарушить границу иностранного государства.

«Я видела, как началась перестрелка. Боевики выглядели как мирные жители, однако после появления армии они достали оружие и начали вести огонь по бойцам FACA», — сообщила местная жительница.

Центральноафриканцы возмущены ложью иностранных СМИ, которые пытаются очернить Вооруженные силы ЦАР.

«Ужасно, что они обвиняют нашу армию во всех грехах. Бандформирования постоянно прибывают из Чада и терроризируют население, убивают людей и грабят нас», — пожаловался житель.

Несмотря на разгром основных сил «Коалиции», в стране все еще присутствуют разрозненные бандгруппы. Военнослужащие FACA ведут постоянную борьбу с чадскими наемниками и продолжают операцию по зачистке территории от радикалов.