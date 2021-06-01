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01 июня 22:03
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новостей
22:03
Армия
Северный флот России отметил 288-ю годовщину со дня основания
22:00
Общество
Политолог пояснил, почему энергоблокада Крыма оказалась для Украины выстрелом в ногу
21:50
Происшествия
Этапированный в Краснодар Пивоваров написал письмо сторонникам
21:48
Экономика
Российские автоэксперты составили рейтинг самых доступных машин на рынке
21:40
США
Либералы в США создают «пояснительную бригаду» для борьбы с консервативным мнением
21:39
ЦАР
Жители ЦАР опровергли информацию о вторжении национальной армии на территорию Чада
21:36
Общество
Психолог раскрыла недопустимые ошибки родителей при планировании детских каникул
21:36
Политика
Лукашенко пригласил представителей Донбасса в Минск на общение с Протасевичем
21:34
ЦАР
Власти ЦАР создадут условия для участия молодежи в политической жизни страны
21:32
Общество
Командиры ВСУ нашли способ заставить военных продлевать контракты в ООС
21:31
Политика
Бизнесмен заявил о разрушении порта Клайпеды руками литовских властей
21:27
Происшествия
Дело Пивоварова рассмотрят в Первомайском суде
21:24
Политика
Хазин озвучил новый анекдот о Боширове и посадке самолета Ryanair
21:19
ЦАР
Ситуация на границе Чада и ЦАР: как Франция готовила наемников для госпереворота
21:11
Общество
Вострецов: «Росгосстрах» проявил социальную ответственность
21:10
Политика
Канцлер Австрии заявил о необходимости ЕС рассмотреть новые санкции против Белоруссии
21:06
Политика
Обнародована третья часть «прослушки» Медведчука
21:06
Происшествия
Бесхозный предмет стал причиной эвакуации в кировской больнице
21:05
Общество
Ужас длинною в 888 дней: Мира Тэрада о заключении в американской тюрьме
21:05
Происшествия
Командира борта Utair и инженера аэропорта в Коми обвинили в нарушении правил
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Психолог раскрыла недопустимые ошибки родителей при планировании детских каникул

Общество
Психолог раскрыла недопустимые ошибки родителей при планировании детских каникул
pixabay.com  /  marcinjozwiak

Москва, 1 июня. Взрослые могут испортить летние каникулы ребенка и омрачить яркое событие четырьмя легкими способами. Об этом заявила доцент кафедры психологии личности СПбГУ Наталья Искра.

Свобода, яркие воспоминания и отдых является неотъемлемой частью школьных каникул. Однако многие заботливые мамы и папы совершают ряд ошибок, которые оказываются не в пользу ребенка.

По словам специалиста, решение отправить наследника в детских лагерь приносит больше вреда, чем пользы. Так, важно оценить готовность малыша к подобному путешествую. При этом не всегда однозначный ответ чада может свидетельствовать о его готовности длительно оставаться в большом скоплении неизвестных людей. Такой вид отдыха подойдет социальным, проявляющих лидерские качества личностям.

«Очень сильно зависит от психологических особенностей детей, насколько они могут справиться с этим опытом», — предупреждает психолог.

Малознакомые родственники также являются не самым подходящим место для летних каникул. Такая ошибка точно испортит настроение и летние воспоминания. Для дошкольника в возрасте шести-семи лет, подобное решение может оказаться травмирующим и в дальнейшем спровоцирует ряд истерик, и приведет к полному отказу оставаться с посторонними лицами.

«Если есть такая необходимость, приехать и побыть вместе с ним и бабушкой хотя бы недельку-две. А если ребенок младше четырех лет, то лучше месяц там пробыть, чтобы адаптация прошла хорошо. И только после этого можно оставить ребенка с бабушкой», — уточняет специалист.

Третий способ испортить школьнику лето — заставлять его учить пройденную программу, возвращаться к плохим отметкам и наверстывать упущенное. Практика показывает, что в большинстве случаев успешно подтянуть знания не получается, а лето оказывается испорченным, лишенным приятных воспоминаний. Также пройдет летняя пора незамеченной у детей, чьи родители позволяют использовать гаджеты круглосуточно. По мнению профессионала, часто таким попустительством страдают папы и бабушки.

Искра напомнила, что лучшим способом для обретения ярких воспоминаний является время, проведенное с семьей за интересными занятиями, а также путешествия, водные и наземные игры, внимание к детям и здоровый интерес к их увлечениям.

Ранее ФАН сообщил, что лето в Москве будет умеренно теплым и с небольшим недобором по осадкам, экстремальных погодных сценариев не ожидается, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

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дети лето каникулы
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