Психолог раскрыла недопустимые ошибки родителей при планировании детских каникул

Москва, 1 июня. Взрослые могут испортить летние каникулы ребенка и омрачить яркое событие четырьмя легкими способами. Об этом заявила доцент кафедры психологии личности СПбГУ Наталья Искра.

Свобода, яркие воспоминания и отдых является неотъемлемой частью школьных каникул. Однако многие заботливые мамы и папы совершают ряд ошибок, которые оказываются не в пользу ребенка.

По словам специалиста, решение отправить наследника в детских лагерь приносит больше вреда, чем пользы. Так, важно оценить готовность малыша к подобному путешествую. При этом не всегда однозначный ответ чада может свидетельствовать о его готовности длительно оставаться в большом скоплении неизвестных людей. Такой вид отдыха подойдет социальным, проявляющих лидерские качества личностям.

«Очень сильно зависит от психологических особенностей детей, насколько они могут справиться с этим опытом», — предупреждает психолог.

Малознакомые родственники также являются не самым подходящим место для летних каникул. Такая ошибка точно испортит настроение и летние воспоминания. Для дошкольника в возрасте шести-семи лет, подобное решение может оказаться травмирующим и в дальнейшем спровоцирует ряд истерик, и приведет к полному отказу оставаться с посторонними лицами.

«Если есть такая необходимость, приехать и побыть вместе с ним и бабушкой хотя бы недельку-две. А если ребенок младше четырех лет, то лучше месяц там пробыть, чтобы адаптация прошла хорошо. И только после этого можно оставить ребенка с бабушкой», — уточняет специалист.

Третий способ испортить школьнику лето — заставлять его учить пройденную программу, возвращаться к плохим отметкам и наверстывать упущенное. Практика показывает, что в большинстве случаев успешно подтянуть знания не получается, а лето оказывается испорченным, лишенным приятных воспоминаний. Также пройдет летняя пора незамеченной у детей, чьи родители позволяют использовать гаджеты круглосуточно. По мнению профессионала, часто таким попустительством страдают папы и бабушки.

Искра напомнила, что лучшим способом для обретения ярких воспоминаний является время, проведенное с семьей за интересными занятиями, а также путешествия, водные и наземные игры, внимание к детям и здоровый интерес к их увлечениям.

Ранее ФАН сообщил, что лето в Москве будет умеренно теплым и с небольшим недобором по осадкам, экстремальных погодных сценариев не ожидается, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.