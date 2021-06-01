Лукашенко пригласил представителей Донбасса в Минск на общение с Протасевичем

Минск, 1 июня. Представители Донбасса, у которых возникнет желание задать вопросы задержанному блогеру Роману Протасевичу в связи с возбужденным делом, могут приехать в Белоруссию.

Соответствующее заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Пассажирский лайнер, летевший 23 мая по маршруту Афины — Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске. На борту самолета находился сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого власти Белоруссии объявили в розыск, а сам канал в стране признали экстремистским.

Также сообщалось, что задержанный блогер принимал участие в вооруженном конфликте в Донбассе. Протасевич воевал в составе «Азова».