Киев, 1 июня. Руководство Украины постоянно заявляет, что армия готова к противоборству с Россией, хотя реальная ситуация в ВСУ подобным заявлениям не соответствует.

Украинское правительство информирует жителей, что военные готовы к «отражению российской агрессии», при этом основной проблемой армии остается неукомплектованность личного состава частей ВСУ на Донбассе. Недавним подтверждением стало сообщение заместителя главы Управления Народной милиции (УНМ) ДНР Эдуарда Басурина, которое он сделал на брифинге в Донецке 31 мая.

По словам военного, армия Украины столкнулась с серьезным кадровым дефицитом, о котором говорят в первую очередь командиры. Кроме того, во время агитационных мероприятий на солдат оказывают давление и принуждают оставаться в зоне ООС несмотря на завершение контракта.

«Командованием ОТГ „Восток“ приказано активизировать работу с военнослужащими, чей контракт истек в мае, для заключения нового контракта на срок до шести месяцев», — сообщает он.

Офицеры настаивают на присутствии служащих до полной ротации подразделения и возвращения в пункт постоянной дислокации. Рядовые сетуют на неудовлетворительные условия службы и стараются разорвать контракт до окончания срока, подытожил Басурин.

Ранее ФАН назвал причины, почему Украина останется одной из самых бедных стран. Запад предпочитает страховать Украину от дефолта, поддерживать прозападное правительство в Киеве, но не заниматься экономикой.