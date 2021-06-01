Бизнесмен заявил о разрушении порта Клайпеды руками литовских властей

Клайпеда, 1 июня. Литва в результате санкций против Белоруссии потеряет украинский и калининградский транзит, меняться придется всем компаниям в Клайпедском порту, заявил бизнесмен Игорь Удовицкий.

По словам предпринимателя, антибелорусские санкции, касающиеся экспорта калийных удобрений серьезно затронут деятельность порта Клайпеды. Комментируя возможные потери груза, Удовицкий заявил, что проблема будет не только ВКТ, но и всего транспортного центра Литовской Республики.

Глава крупнейшего портового предприятия «Biriu kroviniu terminalas», владеющий 70% акций добавил, что при худшем сценарии начнется перераспределение груза между портами, перемены коснуться также тарифов и объемов. В соответствии с уменьшением трафика произойдет корректировка прибыли компаний, соразмерно сократится выплата налогов и зарплат.

Бизнесмен добавил, что многие комментаторы забывают о российском железнодорожном транзите в Калининград через Белоруссию, который тоже не сохранится. На фоне этого программа реконструкции незамерзающего порта на сотни миллионов евро окажется не кстати.

«Не будем себя обманывать - белорусский транзит лишь малая часть айсберга потерь, которые последуют после этой потери, если она будет допущена», — подытожил он на своей странице в Facebook.

Ранее ФАН сообщил, что Литва готова взять на себя роль лидера в налаживании военного сотрудничества Евросоюза с Киевом. Об этом заявил глава военного ведомства балтийской республики Арвидас Анушаускас.