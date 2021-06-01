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01 июня 22:03
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новостей
22:03
Армия
Северный флот России отметил 288-ю годовщину со дня основания
22:00
Общество
Политолог пояснил, почему энергоблокада Крыма оказалась для Украины выстрелом в ногу
21:50
Происшествия
Этапированный в Краснодар Пивоваров написал письмо сторонникам
21:48
Экономика
Российские автоэксперты составили рейтинг самых доступных машин на рынке
21:40
США
Либералы в США создают «пояснительную бригаду» для борьбы с консервативным мнением
21:39
ЦАР
Жители ЦАР опровергли информацию о вторжении национальной армии на территорию Чада
21:36
Общество
Психолог раскрыла недопустимые ошибки родителей при планировании детских каникул
21:36
Политика
Лукашенко пригласил представителей Донбасса в Минск на общение с Протасевичем
21:34
ЦАР
Власти ЦАР создадут условия для участия молодежи в политической жизни страны
21:32
Общество
Командиры ВСУ нашли способ заставить военных продлевать контракты в ООС
21:31
Политика
Бизнесмен заявил о разрушении порта Клайпеды руками литовских властей
21:27
Происшествия
Дело Пивоварова рассмотрят в Первомайском суде
21:24
Политика
Хазин озвучил новый анекдот о Боширове и посадке самолета Ryanair
21:19
ЦАР
Ситуация на границе Чада и ЦАР: как Франция готовила наемников для госпереворота
21:11
Общество
Вострецов: «Росгосстрах» проявил социальную ответственность
21:10
Политика
Канцлер Австрии заявил о необходимости ЕС рассмотреть новые санкции против Белоруссии
21:06
Политика
Обнародована третья часть «прослушки» Медведчука
21:06
Происшествия
Бесхозный предмет стал причиной эвакуации в кировской больнице
21:05
Общество
Ужас длинною в 888 дней: Мира Тэрада о заключении в американской тюрьме
21:05
Происшествия
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Бизнесмен заявил о разрушении порта Клайпеды руками литовских властей

Политика
Бизнесмен заявил о разрушении порта Клайпеды руками литовских властей
wikipedia.org  /  Lithuanian Embassy Flag / CC2

Клайпеда, 1 июня. Литва в результате санкций против Белоруссии потеряет украинский и калининградский транзит, меняться придется всем компаниям в Клайпедском порту, заявил бизнесмен Игорь Удовицкий.

По словам предпринимателя, антибелорусские санкции, касающиеся экспорта калийных удобрений серьезно затронут деятельность порта Клайпеды. Комментируя возможные потери груза, Удовицкий заявил, что проблема будет не только ВКТ, но и всего транспортного центра Литовской Республики.

Глава крупнейшего портового предприятия «Biriu kroviniu terminalas», владеющий 70% акций добавил, что при худшем сценарии начнется перераспределение груза между портами, перемены коснуться также тарифов и объемов. В соответствии с уменьшением трафика произойдет корректировка прибыли компаний, соразмерно сократится выплата налогов и зарплат.

Бизнесмен добавил, что многие комментаторы забывают о российском железнодорожном транзите в Калининград через Белоруссию, который тоже не сохранится. На фоне этого программа реконструкции незамерзающего порта на сотни миллионов евро окажется не кстати.

«Не будем себя обманывать - белорусский транзит лишь малая часть айсберга потерь, которые последуют после этой потери, если она будет допущена», — подытожил он на своей странице в Facebook.

Ранее ФАН сообщил, что Литва готова взять на себя роль лидера в налаживании военного сотрудничества Евросоюза с Киевом. Об этом заявил глава военного ведомства балтийской республики Арвидас Анушаускас.

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транзит литва бизнесмен
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