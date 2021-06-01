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01 июня 22:03
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новостей
22:03
Армия
Северный флот России отметил 288-ю годовщину со дня основания
22:00
Общество
Политолог пояснил, почему энергоблокада Крыма оказалась для Украины выстрелом в ногу
21:50
Происшествия
Этапированный в Краснодар Пивоваров написал письмо сторонникам
21:48
Экономика
Российские автоэксперты составили рейтинг самых доступных машин на рынке
21:40
США
Либералы в США создают «пояснительную бригаду» для борьбы с консервативным мнением
21:39
ЦАР
Жители ЦАР опровергли информацию о вторжении национальной армии на территорию Чада
21:36
Общество
Психолог раскрыла недопустимые ошибки родителей при планировании детских каникул
21:36
Политика
Лукашенко пригласил представителей Донбасса в Минск на общение с Протасевичем
21:34
ЦАР
Власти ЦАР создадут условия для участия молодежи в политической жизни страны
21:32
Общество
Командиры ВСУ нашли способ заставить военных продлевать контракты в ООС
21:31
Политика
Бизнесмен заявил о разрушении порта Клайпеды руками литовских властей
21:27
Происшествия
Дело Пивоварова рассмотрят в Первомайском суде
21:24
Политика
Хазин озвучил новый анекдот о Боширове и посадке самолета Ryanair
21:19
ЦАР
Ситуация на границе Чада и ЦАР: как Франция готовила наемников для госпереворота
21:11
Общество
Вострецов: «Росгосстрах» проявил социальную ответственность
21:10
Политика
Канцлер Австрии заявил о необходимости ЕС рассмотреть новые санкции против Белоруссии
21:06
Политика
Обнародована третья часть «прослушки» Медведчука
21:06
Происшествия
Бесхозный предмет стал причиной эвакуации в кировской больнице
21:05
Общество
Ужас длинною в 888 дней: Мира Тэрада о заключении в американской тюрьме
21:05
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Хазин озвучил новый анекдот о Боширове и посадке самолета Ryanair

Политика
Хазин озвучил новый анекдот о Боширове и посадке самолета Ryanair
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Минск, 1 июня. Вопрос о цели экстренной посадки самолета Ryanair в Минске поставил российский экономист Михаил Хазин. По его мнению, основной задачей являлся срыв встречи Путина и Байдена.

Скандальный инцидент окутан завесой тайны, при этом все также «виноваты» Александр Петров и Руслан Боширов, заметил ведущий программы Алексей Новицкий. Экономист присоединился и решил к списку многочисленных шуток и анекдотов на эту тему добавить свой.

Он также отметил, что современное поколение не знает истории об этих личностях, хотя они могут занять место Чапаева и Петьки, о которых молодежи неизвестно, передает радио «Аврора».

Хазин в шутку предположил, что пилотировали воздушное судно Петров и Баширов, поскольку хотели взглянуть в Башне Гедимина Статут Великого княжества Литовского. Однако, приблизившись к границе Литовской Республики, узнали, что статута там нет, поскольку он был изъят в 1991 году в связи с тем, что был написан кириллицей на старобелорусском языке. В этом случае демонстрация литовских западников означала признание того факта, что Великое княжество Литовское является Белоруссией, посмеялся он.

По словам экономиста, правительство США изначально намеревалось поссорить президента РФ Владимира Путина с лидером КНР, но им этого не удалось достичь. После чего они решили организовать посадку с Романом Протасевичем на борту, чтобы привязать к ситуации Боширова и Петрова.

«Звонят в Кремль и спрашивают:

— Где Петров и Боширов?

На это им отвечают:

— Не знаем. Взяли отпуск и куда-то поехали посмотреть мир.

И все в ужасе - куда они поехали?», — рассказал шутку Хазин.

Ранее ФАН сообщил, мог ли Ryanair ослушаться Минск. Пилоты самолета компании не могли противиться требованиям диспетчера, иначе белорусская военная авиация просто принудила бы воздушное судно сесть в нужном аэропорту.

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Все новости / Политика / Хазин озвучил новый анекдот о Боширове и посадке самолета Ryanair
минск хазин анекдот
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