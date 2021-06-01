Хазин озвучил новый анекдот о Боширове и посадке самолета Ryanair

Минск, 1 июня. Вопрос о цели экстренной посадки самолета Ryanair в Минске поставил российский экономист Михаил Хазин. По его мнению, основной задачей являлся срыв встречи Путина и Байдена.

Скандальный инцидент окутан завесой тайны, при этом все также «виноваты» Александр Петров и Руслан Боширов, заметил ведущий программы Алексей Новицкий. Экономист присоединился и решил к списку многочисленных шуток и анекдотов на эту тему добавить свой.

Он также отметил, что современное поколение не знает истории об этих личностях, хотя они могут занять место Чапаева и Петьки, о которых молодежи неизвестно, передает радио «Аврора».

Хазин в шутку предположил, что пилотировали воздушное судно Петров и Баширов, поскольку хотели взглянуть в Башне Гедимина Статут Великого княжества Литовского. Однако, приблизившись к границе Литовской Республики, узнали, что статута там нет, поскольку он был изъят в 1991 году в связи с тем, что был написан кириллицей на старобелорусском языке. В этом случае демонстрация литовских западников означала признание того факта, что Великое княжество Литовское является Белоруссией, посмеялся он.

По словам экономиста, правительство США изначально намеревалось поссорить президента РФ Владимира Путина с лидером КНР, но им этого не удалось достичь. После чего они решили организовать посадку с Романом Протасевичем на борту, чтобы привязать к ситуации Боширова и Петрова.

«Звонят в Кремль и спрашивают: — Где Петров и Боширов? На это им отвечают: — Не знаем. Взяли отпуск и куда-то поехали посмотреть мир. И все в ужасе - куда они поехали?», — рассказал шутку Хазин.

Ранее ФАН сообщил, мог ли Ryanair ослушаться Минск. Пилоты самолета компании не могли противиться требованиям диспетчера, иначе белорусская военная авиация просто принудила бы воздушное судно сесть в нужном аэропорту.