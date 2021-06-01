Власти ЦАР создадут условия для участия молодежи в политической жизни страны

Банги, 1 июня. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера выступил на церемонии закрытия первого съезда Национального совета молодежи.

Глава государства обратился к его участникам и всем молодым гражданам. Он призвал их противостоять различным манипуляциям, направленным на дестабилизацию ситуации в стране. Кроме того, Туадера считает, что именно они должны стать двигателем развития республики.

«Я обращаюсь к молодым лидерам. Я призываю вас не поддаваться на провокации. Вы — наше будущее. Правительство ЦАР сможет наладить работу с новым поколением только через неправительственные организации. В первую очередь речь идет о молодежных объединениях», — заявил Туадера.

Он также попросил их поддерживать вооруженные силы (FACA) в окончательном возвращении мира и стабильности. Президент подчеркнул, что очень важно проявлять патриотизм и распространять правду о том, как армия обеспечивает безопасность населения.

Туадера понимает, что решение ряда проблем зависит прежде всего от правительства, а потому обратился к нему с просьбой сделать все, чтобы создать наилучшие условия для жизни и развития молодых центральноафриканцев.

«Надеюсь, что этот съезд приведет к конкретным действиям со стороны властей, поможет найти партнеров для развития и позволит молодежи активнее участвовать в политике», — подвел итог лидер ЦАР.

Президент неоднократно отмечал, что второй срок на своем посту он посвятит восстановлению и развитию страны. Туадера запланировал ряд проектов. В их реализации примут участие иностранные государства. При этом ЦАР отдает предпочтение российским партнерам.