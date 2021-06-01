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новостей
22:03
Армия
Северный флот России отметил 288-ю годовщину со дня основания
22:00
Общество
Политолог пояснил, почему энергоблокада Крыма оказалась для Украины выстрелом в ногу
21:50
Происшествия
Этапированный в Краснодар Пивоваров написал письмо сторонникам
21:48
Экономика
Российские автоэксперты составили рейтинг самых доступных машин на рынке
21:40
США
Либералы в США создают «пояснительную бригаду» для борьбы с консервативным мнением
21:39
ЦАР
Жители ЦАР опровергли информацию о вторжении национальной армии на территорию Чада
21:36
Общество
Психолог раскрыла недопустимые ошибки родителей при планировании детских каникул
21:36
Политика
Лукашенко пригласил представителей Донбасса в Минск на общение с Протасевичем
21:34
ЦАР
Власти ЦАР создадут условия для участия молодежи в политической жизни страны
21:32
Общество
Командиры ВСУ нашли способ заставить военных продлевать контракты в ООС
21:31
Политика
Бизнесмен заявил о разрушении порта Клайпеды руками литовских властей
21:27
Происшествия
Дело Пивоварова рассмотрят в Первомайском суде
21:24
Политика
Хазин озвучил новый анекдот о Боширове и посадке самолета Ryanair
21:19
ЦАР
Ситуация на границе Чада и ЦАР: как Франция готовила наемников для госпереворота
21:11
Общество
Вострецов: «Росгосстрах» проявил социальную ответственность
21:10
Политика
Канцлер Австрии заявил о необходимости ЕС рассмотреть новые санкции против Белоруссии
21:06
Политика
Обнародована третья часть «прослушки» Медведчука
21:06
Происшествия
Бесхозный предмет стал причиной эвакуации в кировской больнице
21:05
Общество
Ужас длинною в 888 дней: Мира Тэрада о заключении в американской тюрьме
21:05
Происшествия
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Власти ЦАР создадут условия для участия молодежи в политической жизни страны

ЦАР
Власти ЦАР создадут условия для участия молодежи в политической жизни страны
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 1 июня. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера выступил на церемонии закрытия первого съезда Национального совета молодежи.

Глава государства обратился к его участникам и всем молодым гражданам. Он призвал их противостоять различным манипуляциям, направленным на дестабилизацию ситуации в стране. Кроме того, Туадера считает, что именно они должны стать двигателем развития республики.

«Я обращаюсь к молодым лидерам. Я призываю вас не поддаваться на провокации. Вы — наше будущее. Правительство ЦАР сможет наладить работу с новым поколением только через неправительственные организации. В первую очередь речь идет о молодежных объединениях», — заявил Туадера.

Он также попросил их поддерживать вооруженные силы (FACA) в окончательном возвращении мира и стабильности. Президент подчеркнул, что очень важно проявлять патриотизм и распространять правду о том, как армия обеспечивает безопасность населения.

Туадера понимает, что решение ряда проблем зависит прежде всего от правительства, а потому обратился к нему с просьбой сделать все, чтобы создать наилучшие условия для жизни и развития молодых центральноафриканцев.

«Надеюсь, что этот съезд приведет к конкретным действиям со стороны властей, поможет найти партнеров для развития и позволит молодежи активнее участвовать в политике», — подвел итог лидер ЦАР.

Президент неоднократно отмечал, что второй срок на своем посту он посвятит восстановлению и развитию страны. Туадера запланировал ряд проектов. В их реализации примут участие иностранные государства. При этом ЦАР отдает предпочтение российским партнерам.

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цар туадера
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