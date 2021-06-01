Дело Пивоварова рассмотрят в Первомайском суде

Москва, 1 июня. Андрея Пивоварова будут судить в Первомайском, а не Октябрьском суде. Соответствующую информацию подтвердил источник ФАН.

Изначально адвокат подозреваемого говорил, что дело его подопечного будет рассмотрено в Октябрьском суде. Однако в итоге его сменили на Первомайский.

Псевдоактивиста Пивоварова подозревают в работе с нежелательной организацией после его репоста в социальной сети. Речь идет о проекте «Объединенные демократы», который принадлежит нежелательной в РФ организации «Открытая Россия»1.

Сотрудники правоохранительных органов считают, что Пивоваров осознанно хотел принимать участие в работе нежелательной НКО. Следствие в ходе заседания суда будет настаивать, чтобы его заключили в СИЗО на два месяца.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ